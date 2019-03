Un sexagénaire porté disparu à Saint-Adèle

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 67 ans, de Sainte-Adèle, porté disparu depuis mercredi.

Stanislas Ochman a été vu pour la dernière fois alors qu’il quittait sa résidence à bord d’un véhicule Toyota Matrix 2010 de couleur blanche immatriculé K41 DYQ.

Son véhicule a été retrouvé abandonné dans un stationnement de la rue Bernina. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le sexagénaire est un adepte de la randonnée et pourrait se retrouver à pied dans le secteur des sentiers Plein Air Sainte-Adèle.

M. Ochman mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux bruns et gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau de ski couleur gris- kaki, un jeans, des bottes noires et une tuque rayée noir et beige.

Toute personne ayant de l'information permettant de le retrouver peut la communiquer en composant le 911 ou en contactant, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.