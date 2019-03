Une collection d’été pour Céline Dion

La nouvelle collection d’été de vêtements non-genrés pour enfants de Céline Dion relaie le message suivant : «Follow me into the future.» («Suivez-moi dans le futur»)

Dévoilée jeudi sur celinununu.com, la gamme compte 14 pièces de vêtements, dont un kangourou à fermeture éclair, des shorts et des pantalons de denim.

La collection comprend également une touche d’humour : un faux t-shirt de tournée au dos duquel on affiche des dates de spectacles de Céline Dion pour 2025 : Pluton en janvier, Mars en mars, Vénus en avril, Jupiter en juillet et Saturne en août. La lune est prévue pour novembre.

Comme la première collection de Celinununu lancée en novembre dernier, la nouvelle ligne est essentiellement composée de morceaux en noir et blanc avec différents motifs. On trouve quelques accents de couleurs, notamment du côté des leggings et des jupes de tulle pour jeunes filles : le rose poudré.

Quant aux prix, ils varient de 69 $ (une paire de leggings) à 124 $ (un ensemble une-pièce noir sans manches doté d’une fermeture à glissière en diagonal).

Association à long terme

Celinununu marque l’association entre Céline Dion et nununu, une marque de vêtements haut de gamme pour enfants fondée Iris Adler et Tali Milchberg.

En entrevue au Journal en novembre dernier, les designers parlaient d’une association à long terme. « On vient juste de commencer, notait Iris Adler. Ce n’est pas une association d’un jour ; c’est une relation à long terme avec beaucoup de surprises prévues. On est très excité par tout ce qui s’en vient. »

Offerte exclusivement sur internet pour l’instant, la gamme Celinununu pourrait bientôt atterrir en magasin au Canada.