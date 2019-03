Walt Disney bannit les cigarettes et les grosses poussettes

Les voyageurs qui prévoient de visiter les parcs de Walt Disney en Floride et en Californie ne pourront plus fumer dans les parcs à compter du 1er mai prochain.

Les visiteurs ne pourront plus allumer de cigarettes à l’intérieur des parcs à thèmes. Toutefois, ils pourront toujours le faire dans des zones désignées à l’extérieur du parc et dans des zones aux hôtels de Disney.

«Comme nous élargissons notre offre, nous continuons de prendre des mesures pour rendre l’expérience de nos visiteurs plus agréable», précise une porte-parole de Disney.

La direction des parcs d’attractions a également l’intention de restreindre l’accès à certaines poussettes trop grosses.

«Les visiteurs ne devraient pas trop s’inquiéter de cette nouvelle politique parce que la majorité des poussettes entrent dans les normes», ajoute la porte-parole.

Les poussettes plus larges que 79 cm et plus longues que 132 cm ne seront plus permises dans les parcs.