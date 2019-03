Brexit: Ottawa invite les voyageurs à la prudence

#RoyaumeUni Des manifestations sont prévues à #Londres le 29 mars 2019. Des manifestants se promèneront dans les environs du Parlement, près des principaux édifices gouvernementaux sur Whitehall et à proximité de l'abbaye de Westminster. https://t.co/hZcfZgrF2e 1/2

#RoyaumeUni Des mesures de sécurité renforcées peuvent être mises en place. Des actes de violence pourraient se produire et des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité. Évitez ces manifestations et les stations de métro à proximité. 2/2