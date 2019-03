Deux jeunes filles sauvent des locataires des flammes

Deux jeunes filles courageuses n’ont écouté que leur cœur et sont venues en aide à des résidents d’un immeuble à logements de la rue des Gouverneurs à Beloeil où un incendie faisait rage, dans la nuit de mardi à mercredi.

Laury-Ann Fortin allait reconduire un ami quand elle a vu au loin des flammes. «J’ai fait demi-tour. En arrivant sur les lieux, toutes les voitures étaient dans le stationnement et personne n’était dehors. J’ai appelé le 911», raconte-t-elle à Jean-François Guérin.

Les filles se sont dit qu’elles ne pouvaient pas attendre les pompiers, elles devaient intervenir pour alerter les résidents.

Zoé Grisé est allée dans la porte-fenêtre d’une résidente surprise que personne ne soit encore en mode évacuation. Tout le monde dormait profondément. Il était un peu passé minuit.

«Nous avons commencé à sonner à toutes les portes. Une fois qu’on nous a ouvert, on a cogné à toutes les portes. Des gens étaient en robe de chambre», ajoute Laury-Ann.

Les locataires d’après Laury-Ann et Zoé ne réalisaient pas à quel point le feu était violent. Ils étaient toujours sous le choc d’avoir été tiré de leur sommeil. «Leur premier réflexe a été: Je vais aller me changer: Non! Il faut sortir maintenant qu’on leur a dit»

Violence des flammes

«Une madame est sortie en pantoufles et en robe de chambre, il faisait froid», se rappelle Zoé. Les filles ont même prêté leur manteau aux résidentes. «Une femme voulait aller chercher ses photos, je lui ai dit non. Je lui ai donné mon manteau et même en camisole, le feu était tellement gros que je n’avais pas froid», fait savoir Lauyr-Ann.

Des douze logements, six ont été complètement détruits tandis que les six autres ont été endommagés. Une personne a été transportée à l’hôpital après avoir fait un malaise. Ne serait-ce que du courage de Laury-Ann et Zoé, il y aurait pu avoir des blessés ou des victimes.

Les filles ont agi avec courage et détermination. Elles sont heureuses de ce qu’elles ont fait, d'avoir eu un bon réflexe, mais demeure d’une étonnante modestie dans les circonstances.

La quinzaine de résidents évacués a été prise en charge par la Croix-Rouge.