Deux semaines de liberté pour les humoristes pendant le Grand Montréal Comique

Le Grand Montréal Comique (anciennement Grand Montréal Comédie Fest) ne traverse pas de crise de «terrible two» pour ses deux ans. Au contraire, fort de l’expérience acquise l’an dernier, le festival a mieux défini son créneau et s’est fixé un mandat clair: celui d’offrir aux humoristes deux semaines de liberté, de plaisir brut dans des concepts inédits, hors de leur terrain de jeu habituel.

«On le fait pour le plaisir, pour le milieu, pour les humoristes. On veut sortir des idées et essayer d’aller ailleurs. On veut s’amuser», a résumé Patrick Groulx en entrevue.

Ce dernier, qui est membre du conseil d’administration du Grand Montréal Comique – dont font aussi partie Martin Petit, François Massicotte et Sylvain Larocque –, s’enflamme en énumérant les nouveautés de l’événement, qui fera rire le Quartier latin, Châteauguay, Saint-Eustache et Terrebonne du 22 juin au 7 juillet.

Il évoque un faux «comédie club» sur plage sur la Plaza Saint-Hubert, le spectacle «20 et hommages» et la Coupe du monde de «stand-up», sorte de tournoi rappelant les joutes d’improvisation, qu’on espère étendre à la francophonie internationale, «un prétexte pour inviter des gens chez nous, aller jouer outre-mer et faire découvrir notre relève à des gens de l’extérieur du Québec et du Canada», a expliqué Patrick Groulx.

L’équipe nationale de «stand-up» du Québec se fera valoir ici et là pendant le Grand Montréal Comique 2019, dont le soir de la Fête nationale, le 24 juin, à l’Olympia.

Porte ouverte

Créé dans l’urgence à la fin 2017, en réaction à l’éclatement du scandale impliquant Gilbert Rozon, le rassemblement qui portait d’abord le nom de Grand Montréal Comédie Fest avait eu un peu de mal à trouver sa ligne directrice en 2018, coincé entre Zoofest et Juste pour rire dans le calendrier. Patrick Groulx le reconnaît et affirme du même souffle que son équipe est beaucoup plus sûre d’elle cette année.

«L’an dernier, tout était à bâtir. On a travaillé comme des fous pour monter cette affaire-là. On était un peu des bâtisseurs de festival. Déjà, cette année, on respire mieux. On a plus de temps pour le contenu et les idées. En ce moment, on organise l’an deux, et on a déjà des idées pour l’an trois et l’an quatre.»

D’autres joueurs importants du milieu de l’humour avaient vu d’un mauvais œil la naissance du Grand Montréal Comédie Fest, en 2018. Encore cette année, «ça ne fait pas plaisir à tout le monde qu’on existe», a avancé Patrick Groulx.

Celui-ci se dit toutefois convaincu que les festivals peuvent cohabiter sans jouer dans les plates-bandes des autres. Le Grand Montréal Comique n’impose par ailleurs aucune contrainte à ses participants, qui sont libres de se produire ailleurs pendant l’été.

«Notre porte est ouverte à tous. On ne veut pas être menaçants. On veut être là pour les humoristes et donner un coup de main à la relève. Ce n’est pas "contre" qui que ce soit, "contre" un producteur, un gérant ou un festival. Au contraire, tant mieux si on est capables de développer des idées. C’est bien d’avoir une compétition saine, de proposer des affaires, de donner un peu de pouvoir aux humoristes, de se rassembler. Tant qu’on a chacun notre mission et qu’on reste originaux. Ça nous pousse à innover, à nous donner un petit coup de pied dans les fesses», a analysé celui qui cite l’équité parmi les valeurs fondamentales du Grand Montréal Comique.

OBNL

Considéré comme un organisme à but non lucratif, le Grand Montréal Comique est encore trop jeune pour avoir droit à toutes les subventions gouvernementales généralement octroyées à ce type d’attractions et doit «faire des miracles» avec peu, insiste Patrick Groulx.

Quatre employés travaillent à temps plein pour l’organisation, et son conseil d’administration compte neuf personnes, incluant le directeur général Paul Larocque, ex-maire de Bois-des-Filion, et Andy Nulman, ancien pilier de Just For Laughs. Des pigistes seront graduellement embauchés à l’approche du début des festivités. Toutes les décisions sont votées par le conseil d’administration, qui fait office de «patron» de la boîte et se réunit une fois par mois.

«On est vraiment une minuscule équipe, a détaillé Patrick Groulx. L’an dernier, on faisait visiter notre bureau et on pleurait de rire: il n’a que deux pièces! (rires)»

Et n’allez pas croire que les humoristes s’en mettent plein les poches avec cette nouvelle tribune.

«On n’a pas fait une maudite cenne noire avec ça», a lancé sans détour Patrick Groulx.