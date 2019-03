Encore de la pluie et de la neige ce week-end

Le système qui a touché le Québec jeudi s’est progressivement retiré au cours de la nuit. Il pourrait toutefois rester des précipitations, vendredi, jusqu’en mi-journée sur le centre de la province et cesser plus tard au cours de l’après-midi.

Vendredi, la journée sera venteuse et généralement nuageuse.

À Montréal, 30 % de probabilité d’averses est prévu avec des éclaircies au cours de la journée et il fera un maximum de 7 °C. À Québec, des averses et de pluie ou de neige sont attendues, mais devraient cesser au cours de la matinée, le mercure affichera maximum 4 °C.

Un autre système va toucher la province samedi et apporter des précipitations sur tous les secteurs. De la pluie verglaçante est également possible dans la région de Québec et de Gatineau. Pour les secteurs au nord du fleuve, c’est de la neige qui devrait tomber. Le sud du Québec aura droit à un mélange de précipitations, entre pluie et neige.

Des averses de pluie ou de neige sont prévues à Montréal samedi, et les températures seront plus fraîches que la veille, environ 1 °C. Même chose à Québec où la journée oscillera entre neige et pluie verglaçante.

Dimanche, quelques flocons de neige devraient encore tomber sur la plupart des secteurs. À Montréal et à Québec, la neige sera intermittente et le mercure affichera respectivement 3 °C et 2 °C.

Le retour du beau temps et surtout du soleil se fera dès lundi matin, et ce au moins jusqu’à mercredi.