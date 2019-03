Ethopian Airlines: La famille d'une victime porte plainte

La famille d'un Rwandais décédé dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars a déposé plainte jeudi à Chicago contre Boeing, la première dans cette affaire, a indiqué vendredi à l'AFP son avocat.

La plainte a été déposée devant un tribunal de Chicago par le cabinet Podhurst Orsek pour le compte de la famille de Jackson Musoni, un citoyen rwandais de 31 ans, qui faisait partie d'au moins 22 employés de l'ONU à bord du vol 302 d'Ethiopian s'étant écrasé au sud-est d'Addis-Abeba quelques minutes seulement après le décollage.

La famille de M. Musoni accuse Boeing d'avoir conçu un système anti-décrochage MCAS défectueux.

«Il y a eu une reconfiguration de l'avion, ce qui signifie que les moteurs ont été avancés (...), changeant sans aucun doute la forme du fuselage et au final altérant l'aérodynamisme», a indiqué par téléphone Steven Marks, le conseil de la famille de Jackson Musoni. «En plus, les pilotes n'étaient pas au courant du système» MCAS.

Contacté par l'Agence France-Presse, Boeing n'a pas souhaité réagir.

«Nous ne pouvons pas faire de commentaire sur la plainte. Nous présentons nos condoléances aux familles et aux proches des passagers d'Ethiopian Airlines. Boeing continue de prendre part à l'enquête et travaille avec les autorités pour évaluer les nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles sont disponibles», a déclaré un porte-parole par courriel.

La flotte des 737 MAX, 8 et 9, est immobilisée au sol depuis mi-mars après l'accident d'Ethiopian Airlines, le deuxième drame impliquant cet avion en moins de cinq mois. Le 29 octobre, un 737 MAX 8 de la compagnie Lion Air s'est abîmé en Indonésie, faisant 189 morts.

De nombreuses plaintes ont déjà été déposées dans le cadre de ce dernier accident, certaines par le cabinet représentant la famille de Jackson Musoni.

Les autorités ont décelé des similitudes dans les deux accidents. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le système anti-décrochage MCAS, conçu par Boeing pour le 737 MAX dont les moteurs sont plus lourds que dans le 737 NG classique, n'a pas fonctionné correctement.

Boeing a révélé mercredi des modifications de ce logiciel, qui met l'avion en piqué pour lui permettre de reprendre de la vitesse et de l'éloigner du risque de décrochage fatal. Il y aura désormais un système d'alerte lumineux pour avertir les pilotes de son dysfonctionnement.

Les enquêtes sur les deux accidents se poursuivent et il faudra sans doute attendre de longs mois pour connaître la cause des accidents.