L’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould continue de rappliquer dans le dossier SNC-Lavalin, si bien qu’elle a présenté un enregistrement audio d’une conversation privée entre elle et le plus haut fonctionnaire fédéral comme élément de preuve au comité de la Justice de la Chambre des communes, la semaine dernière.

Cet enregistrement représente l’un des documents remis au comité de la Justice qui ont été rendus publics vendredi et qui tendent à renforcer le témoignage-choc de Mme Wilson-Raybould.

Or l’analyste Régine Laurent exprime son «profond malaise» devant cet enregistrement réalisé à l’insu de Michael Wernick, le greffier du Conseil privé.

«J’ai vraiment un problème d’éthique avec ça, mentionne-t-elle. Pourquoi avoir ressenti le besoin d’enregistrer? Est-ce que c’est parce que tu planifies ce que tu vas faire ensuite avec ça?»

Il s’agit pour son collègue Jonathan Trudeau d’une façon de voir les choses, mais certains pourront aussi interpréter cet enregistrement comme une preuve des pressions répétées du bureau du premier ministre afin de pousser l’ex-ministre de la Justice à intervenir en faveur de SNC-Lavalin.

«Pour qu’elle aille jusqu’à enregistrer M. Wernick – et on n’a pas l’impression qu’elle enregistrait toutes ses conversations au hasard –, c’est parce qu’elle savait qu’il y avait des pressions qui s’accumulaient, qu’elle en avait marre et qu’elle voulait s’assurer qu’il y ait des traces», souligne-t-il.

Selon lui, ce que cet extrait souligne avant tout, c’est que le bureau du premier ministre, contrairement à ce que Justin Trudeau et Gerald Butts ont laissé entendre, était forcément au courant de l’état d’esprit de Mme Wilson-Raybould au sujet de SNC-Lavalin.

Dans tous les cas, les deux analystes s’entendent au moins sur une chose : Jody Wilson-Raybould ne peut plus faire partie du caucus libéral.