La mairesse de Montréal Valérie Plante a lancé un appel au calme, vendredi, au lendemain de sa virulente sortie contre le projet de loi sur la laïcité de l’État. Un conseil qu’elle aurait tout avantage à appliquer elle-même, estiment les analystes de «La Joute».

Valérie Plante réagissait après avoir été la cible de commentaires haineux en lien avec sa sortie publique. S’il condamne les propos tenus à l’endroit de la mairesse, l’analyste politique Jonathan Trudeau s’est directement adressé à Mme Plante pour l’enjoindre à adopter une attitude plus «responsable» dans le dossier de la laïcité.

«Je m’excuse Mme la mairesse, mais hier [jeudi], ce que vous avez fait, ce n’était pas responsable. Je ne suis pas en train de dire que vous vous êtes attiré des critiques comme celles-là, mais je parle de votre attitude à vous Mme la mairesse qui n’était pas responsable», lance-t-il.

«D’entendre la mairesse de Montréal dire que le projet de loi du gouvernement allait à l’encontre de la Charte des droits et des responsabilités de la Ville de Montréal, qui vise à contrer la misogynie, le racisme, la xénophobie et l’homophobie... ça n’a pas de bon sens!», poursuit Jonathan Trudeau.

Sa collègue Régine Laurent encourage elle aussi la mairesse à faire preuve de plus de retenue et à ne pas oublier qu’elle gouverne pour tous les Montréalais et non seulement ceux qui partagent ses opinions.

«Souvenons-nous hier [jeudi], elle était quasiment en train de faire une crise d’apoplexie. La modération, c’est aussi dans sa façon de défendre son point de vue», souligne-t-elle.