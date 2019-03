L’industrie du taxi suspend ses moyens de pression

L’industrie du taxi a décidé vendredi matin de mettre fin complètement à tout moyen de pression «jusqu'à nouvel ordre», à la suite du geste désespéré d’un de ses chauffeurs.

Lors d’une entrevue en direct à LCN, Martin Leblond, un propriétaire de 20 permis de taxi qui se dit acculé à la faillite, s’est infligé des blessures au poignet. Il était conscient et dans un état stable quand il a été conduit à l'hôpital en ambulance.

«L’objectif de cette décision [de stopper les moyens de pression] est de protéger les propriétaires et chauffeurs de taxi qui vivent une grande détresse psychologique», a indiqué le responsable des communications de l’industrie, Félix Tremblay.

Le ministre réagit

Le ministre des Transports François Bonnardel a réagi à la nouvelle par voie de communiqué. «Je suis sincèrement bouleversé par ce qui s’est produit ce matin. Je suis également touché par les témoignages et les situations humaines rapportés dans les médias.»

«Tous les jours, je réitère l’importance de privilégier un dialogue ouvert afin d’assurer une transition harmonieuse et de pérenniser l’industrie traditionnelle du taxi. Des discussions ont toujours cours entre vos représentants et le gouvernement du Québec, et se poursuivront dans les prochaines semaines. Laissons une chance à notre dialogue de réussir», a poursuivi M. Bonnardel.

Les chauffeurs de taxi, secoués par le projet de loi 17 visant à déréglementer leur travail, ont entamé lundi dernier des moyens de pression pour faire entendre leur colère. La rencontre entre les représentants de l’industrie et le ministre Bonnardel, le lendemain, n’a pas réussi à calmer le jeu, Québec ayant réitéré son intention d’aller de l’avant avec sa réforme.

La chute de la valeur du permis de taxi fait subir une intense pression, tant financière que psychologique, aux chauffeurs concernés. Ces derniers considèrent que l’enveloppe de 500 millions $ destinée à les dédommager est insuffisante et crient à l’injustice.

L’industrie du taxi doit tenir un point de presse à 11h, conjointement avec le Centre de prévention du suicide de Québec.

Ligne québécoise en prévention du suicide: 1 866 277-3553