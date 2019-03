Loud se paye une 2e fois le Centre Bell et lance une nouvelle chanson

Son spectacle du 31 mai au Centre Bell affichant complet, le rappeur Loud a réservé l'amphithéâtre montréalais pour le lendemain, le 1er juin.

Les billets de cette supplémentaire sont en vente sur evenko.ca, à un coût unitaire variant de 44 $ à 90,25 $.

Les deux concerts seront pour Loud l'occasion de lancer en grande pompe son nouvel effort, un opus intulé «Tout ça pour ça» attendu le 24 mai, autre disque réalisé par le duo formé d'Ajust et Ruffsound.

Outre ses plus récentes compositions qui seront dévoilées sous peu, l'artiste du quartier Ahuntsic pourra plonger dans son répertoire qui comprend un EP et «Une année record». Acclamée, cette dernière œuvre comprenant le succès «Toutes les femmes savent danser» lui a permis de mettre la main sur le prix du meilleur album francophone canadien au plus récent gala des Juno Awards.

Entretemps, Loud – de son vrai nom Simon Cliche Trudeau – a dévoilé sa nouvelle chanson «Médailles», accompagnée d'un clip (à voir dans la vidéo ci-dessus). Il y parle des bons et des mauvais aspects du succès et de la célébrité.