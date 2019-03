Nicolas Cage aurait annulé son 4e mariage

Nicolas Cage aurait demandé l'annulation de son union avec Erika Koike, dans l’État du Nevada, selon des dossiers judiciaires obtenus par The Blast.

L'acteur américain aurait demandé une licence de mariage à Las Vegas, la fin de semaine dernière, et il semble qu'ils aient échangé leurs vœux à Weddings at Bellagio le même jour et qu'un certificat de mariage ait été émis.

Mais la star de 55 ans veut maintenant que le mariage soit annulé.

Les raisons de cette décision ne sont pas connues. The Blast rapporte que les papiers légaux n'avaient pas encore été transmis à la nouvelle mariée.

Le couple s'est formé en avril 2018, lorsque l'acteur et Erika Koike, la fille des propriétaires du populaire restaurant Jasmine Thai Cuisine de Los Angeles, ont été aperçus ensemble à Porto Rico, où Cage tournait un film. Mais selon certaines sources, Nicolas Cage l'aurait rencontrée pour la première fois en 2016 et l'aurait invitée à un spectacle du comique Carrot Top dans son Las Vegas d'adoption.

Dans le passé, Nicolas Cage s’est marié à Patricia Arquette et à Lisa Marie Presley, une union qui a duré trois mois en 2002. Le couple s'est séparé en novembre 2002 et a finalisé son divorce en 2004, peu de temps avant que l’acteur n'épouse Alice Kim, avec qui il a eu un enfant, Kal-El, aujourd'hui âgé de 13 ans.

Nicolas Cage et Alice Kim se sont séparés en janvier 2016, mais selon certaines rumeurs, ils seraient redevenus proches peu de temps après.