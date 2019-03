REM : «Ça aurait été le fun de le tester en hiver!»

Les trains du REM coûteront 2,9 milliards de $ aux contribuables québécois, mais n’ont jamais fait leurs preuves en hiver.

«On est optimistes au Québec», lance Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Après le rafiot de Gilligan qu’on a acheté tout percé sans l’avoir inspecté, ce beau REM qui a roulé au Pérou, au Chili, au Brésil au Panama et à Singapour... Je ne sais pas si tu as déjà traversé un hiver à Singapour... c’est dur!», ironise le commentateur.

C’est la première fois que le train automatisé « Métropolis », fabriqué par l’entreprise française Alstom, roulera dans des conditions hivernales où le mercure descend régulièrement sous la barre des -10 °C, voire -20 °C et moins.

«Mon contrat de location pour mon auto s’en vient à terme dans un mois, la première affaire que je vais dire, c’est quoi le meilleur char pour l’hiver! Parce que les hivers sont rudes. Cet hiver c’était incroyable. Beaucoup de neige, du froid...», ajoute le commentateur.

Par ailleurs un reportage a montré que les trains REM à Ottawa étaient bloqués entre deux stations en hiver, des portes ne pouvant s’ouvrir à cause de la glace et du froid.

«On dit que les trains sont en train d’être adaptés. Sur papier c’est beau, mais ça aurait été le fun de le tester en hiver! Mais non on dit que ça va bien aller. On fait confiance, on est optimiste!»

