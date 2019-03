Un ancien lanceur des Expos accusé d’abus sexuels sur un enfant de 4 ans

John Wetteland, ancien lanceur des Expos de Montréal, a été formellement accusé dans une histoire d’abus sexuels sur un garçonnet de 4 ans, jeudi, au Texas.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien «Toronto Sun», l’homme de 52 ans fait face à trois chefs d’accusation pour des actes qui se seraient déroulés en 2004 et à deux autres occasions par la suite à l’intérieur d’une période de deux ans.

Wetteland avait été arrêté par les autorités le 14 janvier dernier et avait été libéré la même journée en retour d’une caution de 25 000$.

Les faits reprochés auraient eu lieu à Bartonville, une municipalité du Texas où résident Wetteland et sa famille.

L’ancien artilleur aurait forcé l’enfant à pratiquer des gestes à caractère sexuel à trois reprises dans la douche familiale, a précisé le quotidien «New York Post».

Joueur par excellence de la Série mondiale en 1996 avec les Yankees de New York, Wetteland a évolué avec les Expos de 1992 à 1994. Il a aussi défendu les couleurs des Dodgers de Los Angeles et des Rangers du Texas. Durant sa carrière dans le baseball majeur, le releveur a notamment réalisé 330 sauvetages.

Pas ses premiers ennuis

Natif de la Californie, Wetteland a pris sa retraite du baseball majeur au terme de la saison 2000. Il a ensuite été entraîneur des releveurs pour les Nationals de Washington et les Mariners de Seattle.

Wetteland avait été congédié en 2006 par les Nationals, car le gérant de l’époque Frank Robinson considérait que l’entraîneur et ses lanceurs passaient trop de temps à s’amuser et à faire des blagues.

En 2009, à l'époque où il travaillait pour les Mariners, les autorités ont dû se rendre chez lui et il avait été transporté à l’hôpital. Les policiers répondaient alors à un appel relié possiblement, selon ce qu’avait avancé le site web nj.com à l'époque, à une tentative de suicide.

Après les événements, Wetteland et les Mariners avaient toutefois publié un communiqué affirmant que l’incident avait été causé par une pression artérielle et un rythme cardiaque trop élevés.

Plus récemment, Wetteland était venu à Montréal, en mars 2018, dans le cadre des matchs préparatoires disputés au Stade olympique. Il avait alors mentionné que ses années avec les Expos avaient été les plus belles de sa carrière et qu’il souhaitait un retour du baseball majeur dans la métropole. Wetteland s’était même proposé pour devenir entraîneur dans l’enclos de relève advenant l'arrivée d'une équipe.