Une commission scolaire veut être dédommagée après un dégât d'eau

Un important dégât d'eau survenu en 2015, lors des travaux de modernisation du Centre Mario-Tremblay à Alma, au Lac-Saint-Jean, pourrait coûter cher à la ville.

Le sinistre avait lourdement endommagé les planchers des gymnases du Pavillon Wilbrod-Dufour, une école secondaire, et la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean souhaite être dédommagée. La procureure générale du Québec a récemment entamé des procédures judiciaires au nom de l'organisation et du ministère de l'Éducation.

Le projet de modernisation incluait notamment la rénovation de la piscine et des gymnases du centre sportif, en prévision de la 52e finale des Jeux du Québec tenue en 2017. La Ville d'Alma et la commission scolaire se partageaient les coûts selon une entente conclue entre les parties.

«On faisait ce projet-là en collaboration avec la Ville d'Alma parce que ce sont des installations que l'on partage avec eux», a expliqué la directrice générale adjointe de la commission scolaire, Christine Flaherty.

L'entente stipulait aussi que c'est la Ville d'Alma qui était chargée de planifier le projet et d'attribuer le contrat. Les Entreprises de construction Guy Bonneau de Dolbeau-Mistassini avait remporté l'appel d'offres.

Les travaux étaient en cours lorsque le dégât d'eau est survenu le 29 novembre 2015.

L'enquête démontre, selon la poursuite dont TVA Nouvelles a obtenu copie, que le mauvais fonctionnement d'un système de chauffage et de ventilation installé par l'entrepreneur serait à l'origine du sinistre. Tous les planchers des gymnases du pavillon ont été endommagés et ont dû être remplacés. La facture s'est élevée à plus de 260 000 $.

«Le ministère de l'Éducation nous a indemnisés pour une partie des dommages subis et, par la suite, c'est la procureure générale qui a fait les démarches pour récupérer les montants versés», a précisé Mme Flaherty.

La procureure générale reproche aux Entreprises de construction Guy Bonneau de ne pas avoir dirigé efficacement les travaux. L'entrepreneur aurait dû s'assurer que les méthodes de travail et les équipements utilisés étaient conformes, selon le document. En tant que maître d'oeuvre du projet, la Ville d'Alma aurait dû veiller au respect des obligations contractuelles.

«Elle est tenue (...) de remettre en état les installations détériorées ou endommagées à la satisfaction de la commission scolaire», peut-on lire dans la requête.

La commission scolaire tient à préciser qu'elle n'est pas en chicane avec la Ville d'Alma malgré le litige qui les oppose.

«Il n'y a pas du tout de conflit avec la Ville d'Alma, a assuré Christine Flaherty. On est des partenaires et nos relations vont très bien. Dès que le sinistre est arrivé, on s'est assis ensemble pour voir comment on allait régler les choses. Maintenant, il y a des relations contractuelles entre toutes les personnes concernées et le but c'est que la commission scolaire soit dédommagée.

La procureure générale du Québec demande au tribunal de condamner la Ville d'Alma, l'entrepreneur et son assureur à payer la somme de 262 000 $, l'équivalent du coût des réparations.

La ville et l'entrepreneur ont refusé de commenter le dossier.