10 secrets sur le nouveau film de superhéros «Shazam!»

Eh oui, il existe un lien entre «Shazam!» et «Anabelle: la création du mal». Pour découvrir lequel, suivez le guide...

Si vous ne connaissez pas Shazam, sachez qu’il s’agit d’un superhéro très particulier. Billy Batson (Asher Angel), un adolescent, se voit doté de pouvoirs spéciaux par un sorcier (Djimon Hounsou). Il devient alors le Shazam (Zachary Levi) du titre et se transforme en adulte. Il doit découvrir ses habiletés afin d’empêcher Thaddeus Sivana (Mark Strong) et les sept pêchés capitaux de détruire la ville.

Produit par Peter Safran (la saga des «Anabelle», mais aussi «Aquaman»), «Shazam!» est réalisé par David F. Sandberg («Anabelle: la création du mal»).

Voici 10 choses à découvrir du film:

1 – «Shazam», qui est également une onomatopée en anglais avec le même sens qu’abracadabra, est un acronyme dans le contexte de l’adaptation de la bande dessinée de DC. Ce superhéros obtient la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure.

2 – Ce long métrage a été pensé comme une comédie familiale, sortant ainsi de l’univers traditionnellement sombre des superhéros de DC Comics tels que Batman et Superman.

3 – Les toutes premières tentatives de porter l’histoire de Shazam au grand écran datent du début des années 2000! À l’époque, Dwayne Johnson devait défendre le rôle du méchant Black Adam.

4 – «Shazam!» se déroule après l’invasion de Steppenwolf, vue dans «La ligue des justiciers» (2017). «Tous les enfants rêvent d’être des superhéros. Dans l’univers de notre histoire, où Superman et Batman existent, Billy Batson est simplement un enfant dont le vœu est exaucé», d’expliquer le réalisateur David F. Sandberg.

Peter Safran ajoute que, pour lui, «chaque univers de DC doit avoir un ton différent. Tous ces personnages vivent dans des mondes distincts et, pour Shazam, nous aimions l’idée de combiner l’action avec des éléments comiques. Ce que j’ai personnellement aimé de ¨Shazam!¨ est la notion du souhait exaucé, l’idée que n’importe qui peut devenir un superhéros. On n’a pas besoin que son père soit un milliardaire, on n’a pas besoin de venir de la planète Krypton. Et l’apport de l’élément familial à l’histoire de Billy Batson et Shazam est aussi ce qui m’a attiré dans ce projet.»

5 – L'acteur Zachary Levi a entièrement adhéré à cette vision du personnage de Shazam. «L’un des moments qui m’a tout simplement ravi est la scène dans laquelle il arrête le vol d’un dépanneur et découvre qu’il est immunisé contre les balles. Il commence à rire parce que les balles le chatouillent. [...] En lisant le scénario, j’ai eu un immense fou rire.... On ne voit pas Batman ou Superman être chatouillés par leurs habiletés, car ces mecs portent un gros poids sur leurs épaules depuis très longtemps tandis que Billy fait son entrée dans le monde des superhéros.»

6 – La costumière Leah Butler a créé le costume de Shazam selon une méthode éprouvée. «La première étape consiste à effectuer de la recherche et à fixer le design. Nous nous sommes penchés sur toutes les bandes dessinées de ¨Shazam!¨ depuis les années 1940, puis avons débuté les illustrations pour le costume du film... Une fois que l’acteur a été choisi, nous avons scanné son corps. Chaque muscle est entré dans un programme informatique. [...] La compagnie Film Illusions a pris toutes les mesures de Zac et a effectué une sculpture de son corps, puis nous avons créé le moule», a-t-elle expliqué. L’éclair du costume est réel, il s’allume vraiment afin d’obtenir l’effet d’éclairage voulu sur le visage et le corps de l’acteur. Et pour ceux qui se posent la question, le costume de Shazam contient des prothèses destinées à mettre en relief certains muscles de Zachary Levi. Comme l’a précisé la costumière, «l’unique acteur à avoir été filmé de manière naturelle, sans ajout d’aucune sorte, a été Christopher Reeve!»

7 – Parce que la notion de famille est au cœur de «Shazam!», le long métrage s’ouvre sur l’enfance de Thaddeus Sivana, incarné, adulte, par Mark Strong. «Il y a une raison pour laquelle il est comme il est et c’est ce que j’aime de ce film, a confié le principal intéressé. Trop souvent, les méchants sont dépeints de manière grossière. Ils sont méchants et c’est tout. Mais ici, nous le voyons enfant lors une scène dans laquelle il est intimidé par son frère aîné ainsi que le reste de sa famille.»

8 – Dès le début du tournage, le réalisateur a tenu à préciser que «Shazam!» n’avait aucun lien avec les autres films de DC. Malgré un nombre impressionnant de références, notamment visuelles, à une kyrielle de superhéros, le long métrage se concentre sur Billy et son alter ego en costume. Aucun autre film de l’univers de DC Comics n’a eu d’influence sur «Shazam!».

9 – Pour incarner Shazam, Zachari Levi a pris 20 livres de muscles. Pour y parvenir, il a soulevé des poids et haltères cinq à six fois par semaine, parfois deux fois par jour. Son entraîneur lui a fait suivre un régime alimentaire très strict. Cinq jours par semaine, il devait consommer entre 3000 et 4000 calories afin d’obtenir la masse musculaire souhaitée.

10 – On a déjà vu Zachari Levi dans certains films de Marvel! En effet, il incarnait Fandral... tué dans «Thor: Ragnarok». L’acteur parle de sa mort cinématographique comme d’une véritable chance qui lui a permis de se réincarner en Shazam!

«Shazam!» fait son entrée dans les salles obscures de la province dès le 5 avril.

Les prochains films tirés de DC Comics

Au cours des prochaines années, afin de concurrencer efficacement les films tirés de l’univers de Marvel, les superhéros de DC seront à l’honneur dans:

- «Birds of Prey» en 2020. Réalisé par Cathy Yan, le film met en vedette Margot Robbie en Harley Quinn, Jurnee Smollett-Bell en Black Canary et Mary Elizabeth Winstead en Huntress,

- «Wonder Woman 1984» en 2020. Diana Prince (Gal Gadot) se retrouve en pleine guerre froide et découvre un nouvel adversaire.

- «The Batman» en 2021. Le long métrage se concentre sur les débuts de la carrière du justicier de Gotham. Ben Affleck ne reprendra pas le rôle de la chauve-souris, a délaissé la réalisation, mais demeure producteur.

- «The Suicide Squad» en 2021. La production du long métrage écrit et réalisé par James Gunn va débuter en septembre prochain. Outre Margot Robbie, on sait qu’Idris Elba incarnera Deadshot, remplaçant Will Smith.

- «The Flash» en 2021. On sait peu de choses sur ce film compte tenu des nombreuses réécritures du scénario. Pour l’instant, on s’attend à ce que «The Flash» soit une comédie familiale.

- «Aquaman 2» en 2022. Le scénario est une idée de Jason Momoa, qui en a parlé aux studios avant même la sortie du premier volet des aventures du roi de l’Atlantide. Pour l’instant, James Wan en assurerait la réalisation.