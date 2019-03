Alexandre Da Costa: «Ma carrière de violoniste est au sommet»

Violoniste de réputation internationale, Alexandre Da Costa vient d’être nommé chef et directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Le virtuose de 39 ans accède à un poste prestigieux et entend laisser sa marque au fil des prochaines années, tout en poursuivant sa carrière de soliste à travers le monde.

«Ça fait longtemps que je me prépare pour un poste comme celui-là. Je suis surtout content que ça se fasse à la maison. J’ai été expatrié pendant près de 20 ans: j’ai habité en Espagne, en Autriche et, jusqu’à tout récemment, en Australie», raconte le musicien.

Même s’il était un violoniste très demandé, Alexandre Da Costa s’est préparé pendant toutes ces années à accéder au poste suprême de chef d’orchestre.

«Je l’ai fait loin de l’attention, dans d’autres pays que le Canada. Je me suis préparé avec des gens de haut niveau, de manière assez discrète, pendant plus de 10 ans.»

Le musicien a déjà des idées bien précises sur les objectifs qu’il entend poursuivre, notamment la démocratisation de la musique classique.

«Il faut arrêter de croire que la musique classique est réservée à l’élite; ce n’est pas vrai. Cette musique est accessible à tous, et je milite beaucoup pour faire passer cette idée. Je vais partager cette vision avec le public de l’OSL (Orchestre symphonique de Longueuil) et je suis sûr qu’on ira chercher de nouveaux fidèles.»

Démocratisation

Dès le début de son mandat, Alexandre Da Costa souhaite être plus proche du public.

«On veut faire des projets qui s’adressent à tous. L’angle de présentation sera très important pour moi. Le public sera ma première préoccupation.»

Le jeune et bouillonnant musicien est conscient des enjeux quand il dit vouloir élargir le public et intéresser les plus jeunes aux concerts.

«C’est une question de génération. En Europe, les orchestres symphoniques font partie du panorama de la vie courante des gens, et les orchestres sont très largement subventionnés, ce qui fait que les billets coûtent moins cher. En Amérique du Nord, c’est différent; les billets sont plus chers. Il faut convaincre les gens en leur disant que les concerts sont inclusifs et ludiques.»

Il veut aussi introduire une plus grande proximité avec le public, en cassant le cérémonial et les règles archaïques qui entourent les concerts classiques.

Toujours en solo

Natif de Montréal, Alexandre Da Costa est marié à Martine Cardinal, directrice générale du Festival Classique des Hautes- Laurentides, dont il est aussi le directeur artistique.

«On a un fils qui s’appelle Mattenzo. Notre base a toujours été au Québec; je n’ai jamais coupé le cordon ombilical avec mon pays.»

Même s’il dirige désormais un orchestre, le violoniste poursuivra sa carrière solo.

«J’ai beaucoup d’invitations comme soliste. Je vais prochainement à Séville, en Espagne, à Bogota, en Colombie, avant d’aller en Chine. Ma carrière de violoniste est actuellement au sommet, j’ai beaucoup de gros projets musicaux. En même temps, ma carrière évolue. Je n’accepte que les invitations qui m’intéressent beaucoup. La prochaine étape sera d’aller faire des concerts à l’étranger en tant que chef invité pour jouer avec d’autres orchestres.»