«Dumbo», un demi Tim Burton

Cette nouvelle version de l’histoire de l’éléphanteau Dumbo avec Danny DeVito, Colin Farrell, Michael Keaton et Eva Green est signée Tim Burton.

L’idée en soi n’est pas mauvaise. Tim Burton a exploré à l’envi des thèmes tels que l’exil et la solitude, la mort, l’innocence et l’émerveillement, autant de sujets qu’on retrouve dans «Dumbo».

La première moitié de ce long métrage, dont l’histoire de base (celle du dessin animé de 1941) a été remaniée et modernisée par Ehren Kruger («Les frères Grimm» et pas moins de trois «Transformers»!), est tirée du cerveau du génial cinéaste américain. Les décors – le «matte painting» des fonds – rappelle les illustrations d’un conte pour enfants. Le spectateur se retrouve projeté dans une Floride de vieux livre à travers laquelle voyage le cirque de Max Medici (Danny DeVito).

C’est là que Holt Farrier (Colin Farrell, dans un rôle moins bon que celui de «Sauvons M. Banks») retrouve ses enfants (Nico Parker et Finley Hobbins) dont leur mère est morte alors qu’il se trouvait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Puisqu’il y a perdu un bras, le voici chargé de l’éléphante nouvellement achetée par le cirque. Et elle attend un bébé. Le bébé en question, c’est Dumbo, avec ses oreilles surdimensionnées qui lui permettent de voler. Un tel prodige attirant les convoitises, V. A. Vandevere (Michael Keaton), entrepreneur peu scrupuleux, décide d’inclure Dumbo dans son parc d’attractions, et incite Colette Marchant, sa petite amie trapéziste, à intégrer l’animal dans son numéro.

Les couleurs – rouge, blanc, écru –, les acteurs vus ensemble dans «Batman» (le tandem DeVito et Keaton), les animaux en CGI (images générées par ordinateur, un succès technique jusqu’à un certain point), les yeux de l’éléphanteau, son air adorable et la cruauté de certains humains sont autant de pièces efficaces et très belles de ce puzzle nostalgique.

La suite, qui se déroule dans le Dreamland de Vandevere, sorte de relookage cinématographique du Tomorrowland de Disneyland lumineux, s’égare. Exit l’atmosphère burtonnienne (outre de trop rares instants qui détonnent), terminée la poésie animale, finie l’allégorie. Le public se retrouve projeté dans un film d’action aux univers visuels tellement différents qu’ils en deviennent incohérents ainsi que dans une folle course contre la montre, incompatible avec la sagesse sereine d’un pachyderme, même petit. Quant à la fin et à l’épilogue, ce n’est pas tant leur contenu qui assomme que la répétition et l’absence totale de subtilité.

Dommage!

Note: 3 sur 5