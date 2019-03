Éric Salvail divise en deux un penthouse à Saint-Lambert

L’ex-animateur vedette Éric Salvail a fait des rénovations majeures et a divisé en deux un luxueux condo de Saint-Lambert, révèlent des documents notariés datés de la fin mars. Les deux unités portent maintenant des numéros de porte distincts. Une des deux nouvelles unités est actuellement à vendre pour 1,7 M$.

«Penthouse unique et spectaculaire sur deux niveaux entièrement repensé et rénové, offrant des vues époustouflantes sur près de 360 degrés de tout Montréal jusqu’au mont Saint-Hilaire, ainsi qu’une terrasse panoramique privée et végétale de plus de 3000 pieds carrés. Luxe, raffinement et souci du détail vous attendent!» décrit le courtier Martin Lemay.

Salvail, 49 ans, est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement et de séquestration à l’endroit de Donald Duguay. Les faits reprochés à Salvail seraient survenus en 1993 alors qu’il travaillait au service du courrier de Radio-Canada.