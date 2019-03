Eva Longoria: la femme brillante derrière la beauté pas si désespérée

On l’a connue comme la plus superficielle des «Beautés désespérées» et, pourtant, la lumineuse Eva Longoria n’a rien en commun avec son personnage de Gabrielle Solis. Éduquée et persévérante, l’actrice utilise la force de son image au profit de l’avancement des laissés-pour-compte. La jolie brune, qu’on verra cet été dans «Dora l’exploratrice», est loin de se reposer sur ses lauriers; en plus de ses engagements personnels, elle est également productrice et réalisatrice.

Née le 15 mars 1975 à Corpus Christi, au Texas, Eva est la cadette d’une famille de quatre filles, où elle a rapidement compris le pouvoir de l’entraide féminine.

«D’aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours impliquée dans ma communauté. Pour ma mère, il était très important que notre famille fasse du bénévolat», a-t-elle confié au magazine «Elle».

Bien qu’elle ait fait des études universitaires en kinésiologie, la jeune femme d’origine mexicaine a toujours rêvé de devenir actrice. Elle déménage à Los Angeles grâce à une bourse remportée dans un concours de beauté et y fait rapidement sa marque. Contrairement à d’autres, elle profite cependant de son aura glamour pour illuminer ceux sur qui le soleil ne brille pas assez. Son cheval de bataille: la condition des immigrants latins aux États-Unis, et plus précisément l’émancipation de leurs filles. Eva est aussi une figure de proue du mouvement «Time’s Up», qui amasse des fonds pour défendre les victimes de harcèlement sexuel.

Mère d’un futur féministe

Féministe jusqu’au bout des doigts, Eva Longoria s’est réjouie de donner naissance, le 19 juin 2018, à Santiago, un petit garçon qu’elle souhaite élever dans le respect des femmes.

«Mon fils sera entouré de femmes fortes, éduquées et puissantes, et je pense qu’il est important qu’il ait ce type de modèle dans sa vie afin qu’il sache comment les soutenir, les applaudir et les honorer», a-t-elle déclaré sur Instagram.

L’arrivée tardive de cet enfant alimente, chez la femme de 44 ans, un sentiment d’urgence.

«Je suis beaucoup plus angoissée qu’avant à propos du travail humanitaire que je fais. Auparavant, je me disais: “C’est génial, ce que je fais: j’aide les gens!” Maintenant, en tant que mère, je me demande ce qui se passerait s’il m’arrivait quelque chose et que le monde dans lequel on vit n’était pas encore assez bien», confiait-elle à «People».

Hyperactive avouée, Eva travaille comme une petite abeille pour remédier aux inégalités. En 2012, elle a même créé une fondation à son nom afin d’améliorer le sort des femmes latines aux États-Unis en leur permettant de s’éduquer.

«L’éducation est la clé pour réaliser ses rêves et sortir de la pauvreté. Le but de ma fondation est justement de permettre à ces femmes d’être la source de leur propre succès. Et c’est ce dont je suis le plus fière», a-t-elle confié à «Elle».

Et la nécessité de ses actions est indéniable, puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes: 80 % des filles d’origine latine aspirent à faire des études supérieures aux États- Unis, mais seulement 15 % d’entre elles arrivent à décrocher un diplôme.

Actrice le jour, étudiante le soir...

L’actrice a montré l’exemple aux autres en retournant sur les bancs d’école à la mi-trentaine. Alors qu’elle était Gabrielle Solis le jour, Eva se transformait en universitaire studieuse le soir. Elle a complété, en 2013, une maîtrise sur l’étude des communautés chicanas, l’identité culturelle revendiquée par les Mexicains installés aux États- Unis. Pour elle, l’âge ou la somme d’heures demandées pour obtenir un diplôme n’étaient pas des excuses.

«Vous n’êtes jamais trop âgés ni trop débordés pour poursuivre votre éducation», tweetait-elle, diplôme en main.

Les migrants, Eva les défend aussi comme productrice, elle qui est l’instigatrice des documentaires «The Harvest» et «Food Chains», qui conscientisent la population au sort des ouvriers agricoles latins. L’artiste saute sur chaque occasion qui se présente pour valoriser les communautés négligées. Ainsi, lorsque son nom a été immortalisé sur Hollywood Boulevard, la généreuse vedette a tout de suite partagé l’attention qu’elle recevait avec les autres.

«La représentation des minorités, c’est important. Alors, chaque fois qu’un Latino a une étoile sur le Walk of Fame, c’est une nouvelle victoire pour la communauté. [...] En tant que femme hispanique, je représente beaucoup de communautés et je veux leur dire que ceci n’est pas mon étoile: c’est notre étoile», a-t-elle solennellement déclaré à l’AFP (Agence France-Presse).

... et productrice et réalisatrice

Tenant les rênes de sa vie avec énergie, Eva est bien décidée à ce que les femmes ne soient plus négligées dans l’industrie médiatique. Elle donne du sens à ses dires comme productrice, mais aussi comme réalisatrice. Elle a déjà réalisé des épisodes de «Jane the Virgin», «The Mick» et «The Black-ish», et dirigera Brooke Shields dans le pilote de la série «Glamorous», une première pour elle. Cette année, Eva fera aussi ses débuts comme réalisatrice au cinéma dans la comédie «24-7», en duo avec sa grande amie, l’actrice Kerry Washington. Tout ça sans mettre de côté son métier d’actrice, bien sûr, puisqu’on la verra bientôt dans «Dora l’exploratrice».

Un amour fort et discret

L’amour n’a pas toujours été au beau fixe pour Eva. On se souvient de l’échec de son mariage grandiose avec le basketteur français Tony Parker, en 2011. Elle s’est mariée en troisièmes noces avec le millionnaire mexicain José Baston en 2016. Malgré quelques bribes ici et là sur ses fiançailles à Dubaï et son mariage au Mexique, Longoria demeure assez discrète sur l’homme de sa vie.

«Il est génial! Il est canon, et c’est aussi la personne la plus gentille que je connaisse. Il aime garder sa vie privée. C’est pour ça que je ne parle jamais de lui, parce qu’il me dit: “Ne parle pas de moi!”», avouait-elle au «Today Show».

Elle est toutefois plus bavarde à propos du soleil de ses jours, son beau Santiago, dont le petit minois fait la joie de ses abonnés sur Instagram. Première dent, premier essai pour se déplacer, première escalade... La maman, folle de fierté, documente tout!

Merci, Eva

On ne doute pas qu’Eva élèvera son petit trésor selon les principes qui lui sont chers et qu’elle inspirera bien d’autres femmes à suivre ses pas.

«On remercie toujours les femmes qui ont œuvré dans le passé, qui ont marqué l’Histoire. Mais qu’en est-il de la génération future, des femmes qui vont continuer notre combat? Je vous remercie d’avance, parce que je sais que vous allez avoir du travail, mais je sais aussi que vous pouvez le faire», a déclaré l’actrice, à qui nous souhaitons aussi dire un immense «merci»!

«Dora l'exploratrice» prendra l'affiche le 2 août.