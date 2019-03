Gaële lance «Partir à point»

Après s’être tenue loin des projecteurs pendant quelques années, l’autrice-compositrice-interprète est de retour avec le EP «Partir à point». Pour ce mini-album, elle a décidé de prendre une pause de sa plume pour se consacrer aux chansons des autres. Entrevue avec Gaële, qui nous parle de sa musique, de ses 20 ans de vie au Québec et de sa relation amoureuse avec le comédien Claude Legault.

Gaële, comment décrirais-tu le projet «Partir à point»?

Il s’agit du premier EP d’une série de trois. Le deuxième sera dévoilé en mai, et le suivant, à l’automne. Après avoir toujours chanté mes chansons, j’avais envie de rendre hommage aux textes de différents artistes qui m’ont marquée depuis mon arrivée au Québec. Ça va de Yann Perreau à Daniel Bélanger, en passant par Guillaume Beauregard et Richard Desjardins.

Tu as quitté la France pour t’établir ici il y a 20 ans, n’est-ce pas?

Oui. Je suis venue au Québec à 20 ans pour faire une année au baccalauréat en musique. On m’a ensuite proposé de faire une deuxième année et, finalement, j’ai fait tellement de magnifiques rencontres que je me suis ancrée ici. Ça fait maintenant 20 ans que j’ai quitté la France, et je n’ai pas vu le temps passer!

Quand est-ce que ç’a été clair pour toi que tu n’allais plus repartir?

Il y a quelques années encore, j’y allais une année à la fois. Mais depuis quelque temps, il est clair pour moi que ma maison est ici. Et puis, ma rencontre avec Claude (Legault, NDLR) est venue sceller tout ça. J’ai le Québec dans la peau! Cela dit, je retourne régulièrement en France. Claude adore mon coin de pays! J’irai là-bas bientôt pour participer à «La traversée», un projet artistique entre le Québec et la France. Le résultat sera présenté sur la scène des Francos de Montréal le 18 juin.

Ton conjoint est acteur, et toi, chanteuse. Votre créativité respective se croise-t-elle à l’occasion?

Oui, toujours. Claude est un grand mélomane, et son instinct me nourrit quand je fais de la musique. Il est le premier à entendre ce que je fais, et j’ai énormément confiance en son jugement. Il me conseille. De mon côté, je l’aide à apprendre ses textes et, quand il écrit une série, je suis une bonne lectrice. Lui et moi, on a vraiment une belle énergie dans la création.

Avez-vous des projets en commun?

Pas sur le plan artistique, mais nous sommes dans les rénovations. Nous habitons ensemble depuis maintenant deux ans, mais nous n’avons jamais pris le temps de nous installer et de nous faire un chez-nous commun.

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans ce projet?

Claude ramasse beaucoup de choses. Il a une collection de guitares, de chandails de hockey... Disons qu’il ne donne pas dans le minimalisme, alors que moi, j’ai une approche plus épurée. C’est donc la rencontre de deux univers, et il faut réussir à réunir tout ça. Ce n’est pas une mince tâche, mais on va y arriver. (rires)

