«Hotel Mumbai»: l’horreur brute

Il y a des films qui glacent le sang, qui rendent muets et qui nous confrontent à des questionnements spirituels et existentiels. «Hotel Mumbai» est de ceux-là.

Est-ce le fait d’avoir navigué dans les eaux du port de Mumbai qui rend l’arrivée des terroristes en bateau pneumatique aussi irréelle en ce 26 novembre 2008? Est-ce le fait d’avoir marché dans cette gare, dans ces rues à la vitalité et aux couleurs uniques, de s’être assis dans ces cafés odorants et bruyants, grouillants de vie, qui rend l’approche meurtrière du groupe de djihadistes vers le Taj Majal Hotel aussi effrayante?

Est-ce d’avoir contemplé la beauté de cet établissement de luxe chargé d’histoire – la légende veut que l’architecte anglais W.A. Chambers se soit suicidé en raison d’une erreur de construction – qu’ont foulé dignitaires et personnalités qui exacerbe la gratuité de cette attaque? Est-ce le fait que ces attentats, qui ont duré trois jours, ont eu lieu dans un pays dont le seul nom suffit à faire venir à l’esprit des images de dieux multicolores, de fleuve sacré, de rituels spirituels, religieux et du Mahatma Gandhi, qui fait ressortir de manière encore plus absurde la froideur sanglante de cette tuerie?

C’est peut-être le fait que ces attentats perpétrés par le groupe Lashkar-e-Toiba, qui exige le rattachement de la province indienne du Jammu-et-Cachemire au Pakistan, ont fait 188 morts et 312 blessés. C’est aussi probablement en raison du fait que le réalisateur et coscénariste de «Hotel Mumbai», Anthony Maras, a, avec son coéquipier à l’écriture John Collee, interviewé des rescapés et que les deux hommes ont pris le parti d’une présentation des événements sans fard, sans sauvetage, sans actes de courage, quasi à la manière d’un documentaire.

Tant les touristes (incarnés par Armie Hammer, l’extraordinaire Nazanin Boniadi, Tilda Cobham-Hervey, Jason Isaacs, etc.) que les employés du Taj (Dev Patel, Anupam Kher, et Vipin Sharma, entre autres) sont traqués et froidement abattus par les terroristes. Ce qui est montré avec une précision terrifiante est l’absence totale d’humanité des tueurs. Rien ne les rattache à leurs semblables, ils ne sont même plus des bêtes, ils sont au-delà de ça.

Comment résister? Comment survivre? Comment ne pas tomber aussi bas qu’eux? Toutes ces questions, Anthony Maras les soulève avec une force qui n’est pas sans rappeler le «Polytechnique» de Denis Villeneuve, exception faite de la valeur artistique de l’œuvre, «Hotel Mumbai» n’ayant pas cette prétention. Le cinéaste y parvient notamment lors d’une scène inoubliable d’horreur et de beauté qui oppose le personnage de Nazanin Boniadi à l’un des terroristes.

En nous renvoyant à l’horreur brute du monde qui nous entoure, à la perversion de la religion, «Hotel Mumbai» est bien plus qu’une simple œuvre de témoignage ou de mémoire. Le long métrage, parfois étouffant et aux limites du soutenable, nous questionne sur nos propres valeurs, nos propres principes et pose l’ultime question: est-ce de ce monde que nous voulons?

Note: 4 sur 5