La météo fait encore des siennes

Les automobilistes ayant déjà chaussé leur voiture de pneus d’été l’ont probablement regretté, samedi, quand la neige puis la pluie verglaçante se sont mises à tomber dans la région de Québec.

Avec le réchauffement des températures, ce cocktail météo se poursuivra dimanche, mais sous forme de pluie pour la plupart des régions, selon les prévisions d’Environnement Canada.

En comptant les averses de la nuit dernière, la dépression pourrait ainsi laisser au total 30 mm de pluie dans le secteur de Québec, et même jusqu’à 40 mm au nord de la ville, selon le météorologue Dominic Martel.

Pire, au Lac-Saint-Jean, on s’attend à ce que le mercure ne grimpe pas au-dessus du point de congélation dimanche, si bien que tout pourrait tomber sous forme de flocons. On y prévoit donc entre 20 et 40 cm de neige au total.

Accidents

Samedi, l’arrivée du système a été marquée par plusieurs accidents de la route.

Sur l’autoroute Laurentienne, à Québec, une femme dans la quarantaine a subi des blessures mineures dans une perte de contrôle à la hauteur du boulevard du Lac, en direction nord. L’automobile a fini sa course sur le capot dans un petit ravin.

Sur le boulevard Charest, également, une ambulance est entrée en collision avec un autre véhicule, près de la rue de la Couronne, alors qu’elle répondait justement à un appel d’urgence... pour un accident de la route. Les deux ambulanciers n’ont pas été blessés, tandis que les trois occupants de l’autre véhicule, une dame et deux enfants ont refusé d’être transportés à l’hôpital.

Surveillance des rivières

Par ailleurs, malgré les précipitations attendues sous forme de pluie à Québec et en Chaudière-Appalaches, le niveau des rivières n’inspirait pas de crainte particulière, samedi.

Les municipalités et le ministère de la Sécurité publique effectuent malgré tout une surveillance des cours d’eau, surtout que la situation peut parfois évoluer rapidement.

« Pour le moment, on n’est pas vraiment inquiet. Il n’y a pas d’indice qui montre qu’il y aura de grandes débâcles. S’il y a des mouvements, ce pourrait être davantage sur les petits cours d’eau », a mentionné Éric Drolet, directeur régional de la sécurité civile pour la région de Québec.