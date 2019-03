Maxime Landry: «Quand j’écris, ce n’est pas rare que j’aie les yeux pleins d’eau»

Depuis la sortie, en 2015, de son premier roman, «Journal d’un disparu», Maxime Landry n’a pas arrêté d’écrire. Et pour cause: on n’arrête pas une passion! Avec son quatrième roman, «Fils cherche père, si affinités», il aborde le thème de l’abandon et de l’adoption avec finesse et sensibilité.

Maxime, comment t’est venue l’idée de ce jeune homme à la recherche de son père biologique, dont il sait seulement qu’il est écrivain?

En regardant la série «Notre vie»! Il y a tellement une belle histoire d’adoption dans cette série. Ça m’a inspiré la chanson «Le jour où j’ai signé mon nom» sur mon dernier album. J’y ai pensé, j’avais vraiment envie d’écrire sur ce sujet. J’ai créé un personnage qui a grandi dans différentes familles jusqu’à ses sept ans, moment où il rencontre ceux qui deviendront sa famille. Il n’a aucun détail sur sa mère biologique; il sait juste que son père est un auteur à succès. C’est pourquoi il travaille à la bibliothèque. En grandissant, il ressent de plus en plus le manque de son père, et il en fait une fixation. On dit qu’on n’écrit jamais loin de ce qu’on est, mais ce n’est pas mon histoire. (rires)

Que représente l’adoption pour toi?

Je trouve ça beau de donner sa vie pour un autre être humain. Ce n’est même pas un choix, c’est d’avoir le cœur grand comme la Terre. Mon côté paternel me dit que je pourrais aller chercher un petit être déjà fabriqué. Depuis un an, j’y pense énormément.

C’est ton quatrième roman. L’écriture semble être un vrai moteur pour toi...

L’écriture est rendue nécessaire dans ma vie. Dans mon premier roman, j’ai exorcisé quelque chose. C’était presque un journal ; il était juste pour moi. Mais quand je me suis mis à écrire de manière à présenter un livre, j’ai vraiment vibré. Le côté imaginaire et le fait de faire vivre un personnage me plaisent énormément. Le syndrome d’Asperger de mon personnage dans «Fils cherche père, si affinités» m’est venu tout seul, c’est apparu presque malgré moi. Je me suis vraiment attaché à ce personnage. Quand j’écris, ce n’est pas rare que j’aie les yeux pleins d’eau. Écrire est une passion. Je le fais en pensant aux lecteurs que je connais et que j’aime. Ils s’attendent à quelque chose de moi, à être touché par mon univers. Et j’ai la chance de pouvoir le faire.

Tu as une carrière et une vie bien remplies. Comment t’organises-tu pour pouvoir écrire?

J’inscris ce moment dans mon agenda! J’ai passé trois semaines, au début de l’été, dans ma maison en Beauce. J’ai ouvert la piscine, j’ai jardiné et j’ai écrit huit heures par soir. Et les corrections, je les ai faites chez mon amie Annie Brocoli, pendant qu’elle écrivait elle aussi! Ça me prend ça pour écrire; je suis incapable de le faire en ville.