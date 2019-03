McConaughey, Fisher, Hill et Efron sont relaxes dans «The Beach Bum»

Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg, Jonah Hill et Zac Efron se la jouent bien cool dans «The Beach Bum».

Un film d’Harmony Korine ne vole jamais bien haut, mais il s’en dégage une profonde tendresse envers l’humanité, et tout spécialement envers les personnes les plus bizarres.

Moondog (Matthew McConaughey) se la coule douce dans les Keys. Visiblement défoncé – les joints (faux) du film sont impressionnants –, notre homme se balade de bars en concerts, en profitant de temps en temps pour lire ses poèmes à la foule. Il n’est pas méchant, loin s’en faut. Il plane, il est heureux, recueille un chaton, couche avec quelques femmes, bref, la vie est belle.

Il rejoint sa femme Minnie (Isla Fisher qui laisse libre cours à son côté déjanté) à Miami juste à temps pour le mariage de leur fille Heather (Stefania LaVie Owen), officié par leur bon ami Lingerie (Snoop Dogg). On apprend bientôt que Minnie est richissime, ce qui explique que Moondog, bien que vêtu n’importe comment, n’ait aucun souci financier et passe des heures à se dorer la couenne en tapant furieusement sur sa machine à écrire.

Mais voilà que, lorsque Minnie décède, il apprend que son testament contient une surprise. Il ne peut hériter de sa part, fort conséquente, de la fortune que s’il réussit à faire publier l’un de ses recueils de poésie.

La trame narrative est, on en conviendra, relativement mince, et l’intérêt de ce «Beach Bum» n’est pas dans l’intrigue. Harmony Korine (bien connu pour son «Spring Breakers» sorti en 2012) a pris soin d’offrir des couleurs éclatantes – les costumes sont tout simplement incroyables –, des teintes saturées parfaites pour la Floride, des personnages ahurissants de folie (Isla Fisher est redoutable, Jonah Hill et Zac Efron sont exquis), de la fumée de marijuana, de l’alcool et des répliques amusantes... le tout agrémenté d’une finale que ne renieront pas les anarchistes.

Moondog est un jouisseur gentil, un doux rêveur, un amoureux des plaisirs de la vie. Ce «Beach Bum», noyé dans le cannabis, le reggae, l’amour, le sexe et la légèreté, est un rayon de soleil, de chaleur et de simplicité du bonheur, vraiment bienvenu dans cet hiver qui n’en finit plus.

Note : 3 sur 5