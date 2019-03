Muse fait son cinéma au Centre Bell

La rumeur grondait que «Simulation Theory», le concert que Muse présente actuellement en tournée mondiale, s’appuyait sur un arsenal visuel des plus hallucinants. De passage au Centre Bell, à Montréal, samedi, le groupe britannique a confirmé ces bruits et enjôlé 17 270 spectateurs, qui ont eu droit à tout un cinéma.

«We Are Caged In Simulation» reflétait le long écran rectangulaire en fond de scène au début du premier tableau, celui de la pièce «Algorithm», lequel, avec ses corps extraterrestres qui se déployaient en trois dimensions au-dessus de l’action et sa horde de trombonistes vêtus de noir et traversés de rayons lumineux blancs, comme des squelettes, avait des allures futuristes.

Le chanteur Matthew Bellamy portait ses lunettes tout droit sorties d’un film de science-fiction, comme sur la pochette le plus récent album du trio, «Simulation Theory», son huitième en 25 ans de carrière, lancé en novembre dernier. Autour, des éclairages de tous les tons virevoltaient au gré de l’action.

Les musiciens aux cuivres ont descendu la longue passerelle qui fendait le parterre pour aller se flanquer sur la plateforme centrale en forme de losange, et la même atmosphère robotique a régné sur la vitaminée «Pressure», extraite, comme la chanson précédente, de «Simulation Theory».

Aucun répit

Quelques minutes plus tard, «Psycho», tirée du disque «Drones» (2015) allait combler une assistance particulièrement éclectique, Muse intéressant vraiment les mélomanes de tous les âges. «Uprising» s’est également démarquée.

De projections animées léchées, éclatées, captivantes, en interventions de personnages bizarroïdes incarnés par les danseurs, Muse n’a laissé aucun répit aux rétines de ses admirateurs, samedi.

Tantôt, les trois principaux membres de Muse et leurs acolytes, postés sur l’un des plateaux surélevés de la scène principale, voyaient leur image grossie ou magnifiée aux écrans par toutes sortes de filtres. Après, c’est le titre «Propaganda» qui était mitraillé dans toutes les calligraphies et couleurs possibles. À tout moment, on découvrait de nouveaux éléments de l’attirail scénique de la bande de Bellamy, au sol ou en l’air, lorsque révélés par les éclairages lasers de toutes les teintes imaginables.

Selon le programme annoncé de la soirée, Muse devait poursuivre le spectacle en alternant entre son nouveau matériel («Break It To Me», «Thought Contagion», etc.) et ses titres répertoriés sur ses albums antérieurs, comme «Plug In Baby», «Hysteria», «Mercy», «Madness», «Time is Running Out», «Prelude» et «Starlight», notamment.

La première partie de la prestation était assurée par la formation américaine Walk The Moon, mère des succès «Shut Up and Dance» et «One Foot».

Muse s’arrêtera au Centre Vidéotron, à Québec, ce dimanche 31 mars.