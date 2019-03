«The Aftermath»: conventionnel, mais bien joué

La qualité des interprétations de Keira Knightley et Jason Clarke confère son intérêt à au triangle amoureux fort convenu de «The Aftermath».

Nous sommes à Hambourg en 1946. La ville a été détruite par les bombardements alliés. Les troupes britanniques, françaises, russes et américaines occupent les lieux. Le colonel Lewis Morgan (Jason Clarke), un Anglais, s’occupe de différents aspects de la reconstruction et accueille sa femme Rachael (Keira Knightley), venue le rejoindre. Le couple est logé chez l’habitant, les forces anglaises ayant réquisitionné la somptueuse demeure de Stefan Lubert (Alexander Skarsgård), un architecte qui y vit avec sa fille Freda (Flora Thiemann).

Tant les Morgan que les Lubert ont été traumatisés par le conflit. Lewis et Rachael ont perdu leur fils dans le blitz de Londres, dont les Allemands sont responsables, tandis que Lubert a perdu sa femme dans les bombardements britanniques. Or, Rachael et Stefan débutent une liaison.

Cette histoire, au scénario écrit par Joe Shrapnel et Anna Waterhouse d’après le roman éponyme de Rhidian Brook, mise en images par le Britannique James Kent, a été vue 100 fois depuis le «Casablanca» de 1942, un triangle amoureux en temps de guerre réunissant tous les éléments «gagnants» susceptibles de satisfaire les cinéphiles. En cela, «The Aftermath» n’invente rien.

Par contre, et c’est là la particularité principale de ce long métrage de 108 minutes, le scénario s’intéresse de près à la situation des Allemands dans les mois qui ont suivi la fin du conflit. La caméra de James Kent s’attarde sur les ruines d’Hambourg et détaille l’état d’esprit des habitants, de la loyauté de certains au Führer, aux difficultés d’obtenir un emploi, à la recherche de nourriture en passant par la chasse aux Nazis.

L’interprétation de Keira Knightley en femme blessée par la mort de son fils, déchirée entre son amour pour son mari et son attirance pour son amant, demeure convaincante au fur et à mesure du développement de l’intrigue, tout comme celle de Jason Clarke. Seul Alexander Skarsgård pêche par excès de zèle, sa rigidité - tant physique que gestuelle - et son masque inexpressif d’Allemand finissent par déranger.

Note: 3 sur 5