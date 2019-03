«Victor Lessard»: Julie Le Breton promet des découvertes troublantes

Depuis quelques jours, l’équipe de la série «Victor Lessard» a commencé le tournage de la troisième saison. Julie Le Breton, qui y incarne avec brio Jacinthe Taillon, est revenue sur la deuxième saison, qu’addikTV diffuse présentement.

«La deuxième saison est encore plus tentaculaire que la première. On retrouve la même complexité d’enquête, mais ça se déploie d’une autre façon. Il y a une espèce de réseau interlope qui est d’une cruauté effarante envers des gens très vulnérables. Victor (Patrice Robitaille) et Jacinthe devront plonger là-dedans afin de remonter jusqu’à la tête dirigeante du réseau, parce que ce genre d’affaires a souvent des ramifications multiples, et il y a pas mal de "pas fins" ou de "crottés", comme on aime dire», raconte avec passion Julie Le Breton.

Ce deuxième chapitre de «Victor Lessard» est inspiré du roman «Violence à l’origine», de Martin Michaud, et a été réalisé par Patrice Sauvé, d’après les textes de Martin Michaud et Frédéric Ouellet.

On retrouve donc le duo de fins limiers, Jacinthe et Victor, qui devra cette fois résoudre le meurtre crapuleux d’un haut gradé de la police de Montréal. La comédienne compare cette intrigue à un classique de la littérature policière.

«On rentre dans tout ça comme dans une boîte de Pandore et on découvre des choses qui sont d’une noirceur assez troublante. C’est un peu comme "Les dix petits nègres", d’Agatha Christie. On voit tous dès le début qu’il y a plusieurs possibilités de coupables. Après ça, c’est de savoir qui est le "big boss" des "pas fins".»

Une policière plus allumée

Quand on questionne Julie Le Breton sur l’évolution du personnage qu’elle défend, la comédienne explique être très contente de certains changements chez Jacinthe Taillon.

«Dans la première saison, on avait plus accès aux maladresses de Jacinthe. C’est comme si son côté un peu entêté allait à l’encontre de l’instinct de Victor. Dans la deuxième saison, elle aide plus à faire avancer l’enquête. Je trouve ça bien intéressant, parce que Victor a des intuitions, et Jacinthe continue à le relancer et à le confronter, mais pas dans un esprit de contradiction. C’est plus dans l’esprit d’aider Victor à clarifier sa pensée. Je trouve que Jacinthe est plus vite, plus allumée. Elle est une meilleure policière. Et dans la troisième saison, elle va l’être encore plus!»

Julie Le Breton résume ensuite que son personnage a été un peu plus finement sculpté que dans la première saison, tout en gardant les couleurs propres à Jacinthe Taillon. Quant à Victor Lessard, il aura aussi à composer avec certains changements.

«Dans le premier épisode, on marquera l’anniversaire d’un événement qui a été très traumatisant pour lui: deux policiers qui ont perdu la vie en service. Victor est très habité par la culpabilité, et il y a un parallèle à faire avec son père, qui est très présent tout au long de la deuxième saison. Bref, Victor continue à être un homme tourmenté et troublé. Il est pris dans son maelström intérieur, mais il se rapprochera d’une résolution.»

Une histoire inédite

La troisième saison de «Victor Lessard», dont le tournage a commencé le 14 mars, a pour titre «Ghetto X». Les lecteurs de l’œuvre de Martin Michaud auront, comme les téléspectateurs, une nouvelle histoire à découvrir, puisqu’elle est inédite. Julie Le Breton est très fébrile.

«Je suis vraiment emballée. On va ailleurs et c’est un autre genre d’enquête. Victor et Jacinthe ont des méthodes pas très catholiques et, là, ils vont l’être encore moins que moins. Les intrigues personnelles de Victor et l’enquête de cette troisième saison vont être intimement reliées. On aura réponse à plusieurs questions, et c’est haletant plus que jamais! D’après moi, ça sera une saison de feu.»

La deuxième saison de «Victor Lessard» est diffusée le mercredi, à 21 h, à addikTV. Ensuite, à 22 h, suit la diffusion de «Victor Lessard: Le talk-show», au victorlessard.ca. Charles Lafortune y présente des capsules, qui prolongent l’expérience des téléspectateurs, en compagnie des comédiens, des auteurs ou du réalisateur.