Déchets et récupération mélangés

Une compagnie de collecte de matières résiduelles œuvrant dans les Laurentides a été filmée en train de mélanger le recyclage et les déchets dans un même camion.

«C’est frustrant, je paye à la fois pour le service de recyclage et à la fois pour le ramassage des déchets. On prend la peine d’essayer de recycler tout ce qu’on peut. On y met beaucoup de temps et ils jettent tout», dénonce Pascal Ménard, copropriétaire du Marché Mont-Rolland, à Sainte-Adèle.

Vidéos gênantes

Deux vidéos dont Le Journal a obtenu copie montrent un camion de vidange de la compagnie RCI Environnement qui, à plusieurs mois d’intervalle, a ramassé les déchets et le recyclage pour les mettre dans la même benne à ordures. Les images ont été captées en 2015 et en 2016.

Le couple qui gère le marché d’alimentation dénonce cette situation.

«On met beaucoup de temps pour trier le recyclage et les déchets, et cela va finalement dans les déchets. Ça sert à quoi?», questionne la copropriétaire Émilie Juteau.

Le couple a déjà de nombreux problèmes avec la compagnie parce que cette dernière ne ramasse plus les déchets depuis près de trois semaines, comme le rapportait Le Journal hier.

«On voulait se servir de ces vidéos contre eux parce que la compagnie à un contrat béton en leur faveur», explique M. Ménard.

«Inacceptable»

Joint hier, le vice-président de RCI Environnement s’est dit surpris et scandalisé par la nouvelle.

«Vous avez le numéro du camion? On va retrouver le conducteur. C’est inacceptable! Ça nous coûte plus cher d’enfouir que de recycler, et c’est aussi pour l’environnement», a dit Jean Beaudoin.

«C’est de l’argent qui est enfoui. Vous savez combien se vendent le carton et l’aluminium?», a martelé M. Beaudoin.

Pour Karel Ménard, porte-parole du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, la nouvelle n’arrive pas au bon moment.

«Depuis la crise du recyclage causée par la Chine, il y a beaucoup de monde qui ne croit plus au recyclage», dit-il.

Il mentionne qu’il ne faut que quelques nouvelles comme cette dernière pour briser l’envie de récupérer chez le citoyen moyen.

«La compagnie joue avec sa réputation, mais elle joue aussi sur la motivation des gens. C’est inacceptable», dénonce-t-il.

Ce dernier demande à ce que le gouvernement introduise un système de traçabilité des déchets. Il mentionne aussi qu’il n’y a aucune loi contre ce genre de pratique.

«C’est un bris de contrat. Le gouvernement ne peut rien faire», dénonce-t-il.