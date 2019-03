Des mesures de sécurité sans précédent pour le procès d’Alexandre Bissonnette

Les préparatifs en vue du procès de l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec, survenue le 29 janvier 2017, ont nécessité le plus gros déploiement logistique et les plus imposantes mesures de sécurité au palais de justice de Québec.

Le procès n’a finalement pas eu lieu, car Alexandre Bissonnette a plaidé coupable et a été condamné à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 40 ans. La sentence a été portée en appel. Le Journal a rencontré la shérif de la division de l’appel de Québec, Roxanne Beaumont, dont le rôle est de constituer et d’encadrer le jury pendant un procès.

PHOTO D'ARCHIVES, STEVENS LEBLANC

La shérif de la division de l’appel de Québec Roxanne Beaumont a convoqué trois fois plus de candidats jurés qu’à l’habitude en vue du procès de Bissonnette.

Un total de 600 candidats ont été convoqués le matin du 3 avril 2018 pour la sélection du jury qui devait s’étaler sur trois jours. Le juge François Huot avait demandé au shérif de la division de l’appel de Québec, Roxanne Beaumont, de convier trois fois plus de citoyens que pour un procès standard, notamment en raison de l’attention médiatique dont a fait l’objet le dossier. « Lorsque c’est très médiatisé, il y a plus de risques que les gens arrivent avec des idées préconçues, ce qui augmente la difficulté pour la sélection », explique Mme Beaumont. La sélection du jury n’aura finalement pas eu lieu puisque Alexandre Bissonnette a plaidé coupable.

Un buffet pour dîner

Lors d’un processus habituel de sélection du jury, quand le juge prend une pause pour dîner, les candidats peuvent sortir eux aussi pour manger. Or, dans le dossier d’Alexandre Bissonnette, si les candidats avaient quitté le quatrième étage, ils auraient entre autres été contraints de passer le détecteur de métal plus d’une fois. Le shérif a donc été dans l’obligation de prévoir un buffet froid, livré à l’étage. De plus, les boîtes à lunch individuelles devaient être présentées dans des contenants transparents afin que les constables spéciaux puissent facilement voir ce qui se trouvait à l’intérieur.

Espaces de stationnement additionnels et navettes

Puisque trois fois plus de candidats avaient été convoqués pour la sélection du jury, les espaces étaient insuffisants dans le stationnement du palais de justice de Québec. Le shérif a donc réservé une section du stationnement situé à la Place des canotiers. Un service de navette a été instauré afin de conduire les gens au palais de justice une fois garés. « C’était une grosse logistique », commente Roxanne Beaumont, qui avait également prévu des navettes pour les fumeurs qui auraient été autorisés à se déplacer en groupe, à des heures précises, avec des constables spéciaux afin de respecter les mesures de sécurité établies.

Sécurité renforcée

PHOTO D'ARCHIVES, STEVENS LEBLANC

Des points de fouille ont été établis au palais de justice pour toute la durée des procédures.

Les mesures de sécurité mises en place au palais de justice de Québec figurent parmi les plus imposantes jamais déployées. Des arches de détecteur de métal ont notamment été érigées, de même que des points de fouille en prévision de la sélection du jury. Ces arches ont été utilisées à chacune des présences d’Alexandre Bissonnette au palais de justice pour toute personne qui entrait dans la salle de cour.

Or, le jour de la sélection du jury, l’équipe ne voulait pas ralentir le processus en soumettant les gens au détecteur de métal plus d’une fois. Ils devaient donc être confinés au quatrième étage puisque les assises se déroulent dans la salle 4.01. Puisqu’il y avait trois fois plus de candidats conviés qu’à l’habitude, le shérif a réquisitionné les deux salles situées à côté. « On ne voulait pas contraindre les gens debout dans la même salle, c’est épouvantable », dit Roxanne Beaumont, qui a également demandé à ce que les effectifs compris dans son équipe soient « au moins doublés ».