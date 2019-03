Enregistrer secrètement un appel, est-ce légal?

Dans une conversation téléphonique, Jody Wilson-Raybould mettait en garde à plusieurs reprises le greffier du Conseil privé contre de l’ingérence politique dans l’affaire SNC-Lavalin, mais avait-elle le droit d’enregistrer subrepticement cet appel? Me François-David, avocat criminaliste, apporte des pistes de réponse.

«Intercepter les communications d’autres personnes, c’est même criminel, avoue-t-il d’entrée de jeu. Si deux personnes parlent et qu’un tiers, soit une autre personne, enregistre, c’est un acte criminel. Pour faire ça à leur insu, ça prend un mandat.»

Toutefois, dans le cas de Mme Wilson-Raybould, si une des deux personnes sait que le tout est enregistré, le tout devient légal et «dans les règles».

«C’est pourquoi, des fois, on voit des gens qui, avant des réunions très sérieuses, disent ‘’je comprends que personne n’enregistre ici’’», donne en exemple Me Bernier.

Malgré tout, la décision de l’ancienne ministre de la Justice –considérée comme «l’avocate du gouvernement»- s’avère discutable d’un point de vue éthique, selon l’expert.

L’association canadienne des avocats interdit d’ailleurs ce genre de pratique.

Considérant donc que Mme Wilson-Raybould est l’avocate et que le gouvernement est son «client», Me François-David Bernier soulève des doutes sur la méthode employée : «on est là pour le représenter et non le coincer».