Le téléphone de Jeff Bezos aurait été piraté par les Saoudiens

Les autorités d'Arabie Saoudite ont piraté le téléphone du PDG d'Amazon pour avoir accès à ses données personnelles, a affirmé samedi l'enquêteur chargé par Jeff Bezos de l'affaire de la publication de ses tweets intimes.

Gavin de Becker relie ce piratage à l'abondante couverture par le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, collaborateur du quotidien américain, dans le consulat de son pays à Istanbul l'année dernière.

«Nos enquêteurs et plusieurs experts ont conclu avec une grande certitude que les Saoudiens avaient eu accès au téléphone de (Jeff) Bezos et avaient obtenu des informations privées», a déclaré, sur le site The Daily Beast, de Becker.

Le National Enquirer, un hebdomadaire américain à scandales, avait publié fin janvier des textos passionnés échangés entre Jeff Bezos et Lauren Sanchez, une ancienne présentatrice télé avec qui il entretenait une relation extra-conjugale.

Selon le Wall Street Journal, le frère de Lauren, Michael Sanchez, aurait vendu ces textos. Or pour M. de Becker, l'affaire dépasse sa seule personne.

«Il est clair que MBS (le prince héritier d'Arabie Saoudite) tient le Washington Post pour un ennemi majeur», écrit de Becker alors que le Sénat américain a désigné Mohammed ben Salmane comme «responsable» du meurtre de Jamal Khashoggi.

L'enquêteur n'a pas précisé qui, au sein du gouvernement saudien, il tenait responsable du piratage, et fourni peu d'élements sur l'enquête elle-même dont les résultats, a-t-il indiqué, ont été «envoyés aux autorités fédérales».

La société Gavin de Becker et Associates, créée en 1978 à Los Angeles, passe pour une des meilleures sociétés de protection pour tout ce que l'Amérique compte de stars, de grands dirigeants d'entreprises ou de personnalités politiques.