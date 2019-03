Les Penguins donnent un coup de main au Canadien

Les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline disputaient dimanche le match en main qu’ils possédaient sur le Canadien de Montréal. Si les Jackets ont accru leur avance, les Hurricanes ont quant à eux subi la défaite.

Ayant la possibilité de rejoindre les Penguins au troisième rang de la section Métropolitaine, les Hurricanes sont plutôt demeurés à portée du Tricolore en encaissant un revers de 3 à 1, à Pittsburgh. En effet, ils ont récolté 93 points cette saison, soit un de plus que le Canadien.

Les Blue Jackets ont pour leur part facilement disposé des Sabres par la marque de 4 à 0 à Buffalo pour se donner un coussin de trois points sur le CH.

Les trois équipes impliquées dans cette lutte pour les deux derniers billets donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est doivent encore disputer trois matchs d’ici la fin du calendrier régulier.

Les Penguins en renfort

Les Penguins ont ainsi servi la cause du Canadien, notamment grâce à deux buts sans réplique en première période contre les Hurricanes.

Garrett Wilson et Matt Cullen ont touché la cible. En se faisant complice des deux filets, Adam Johnson a récolté ses deux premiers points en carrière, lui qui disputait un cinquième match dans la Ligue nationale.

Patric Hornqvist a marqué le troisième but des favoris locaux en troisième période. Matthew Murray a ensuite perdu un possible jeu blanc avec un peu moins de huit minutes à écouler au match lorsque Jaccob Slavin a marqué son huitième but de la campagne.

Murray a finalement réalisé 37 arrêts. Son vis-à-vis Curtis McElhinney a quant à lui été mis à l’épreuve à 28 reprises.

Le défenseur des Hurricanes Calvin de Haan a subi une blessure au haut du corps au cours du match et n’est pas revenu au jeu par la suite.

La Caroline visitera les Maple Leafs de Toronto, mardi.

Les Sabres en déroute

Éliminés de la course aux éliminatoires, les Sabres ont quant à eux perdu un septième match de suite, pendant que les Blue Jackets remportaient une cinquième partie consécutive.

Sergei Bobrovsky a bloqué les 38 rondelles dirigées vers lui pour signer un quatrième blanchissage en sept sorties et un neuvième cette saison. Ses coéquipiers Pierre-Luc Dubois, Oliver Bjorkstrand et Nick Foligno lui ont donné une avance de trois buts lors du premier tiers.

Dubois a terminé la rencontre avec trois points. Josh Anderson a lui aussi touché la cible dans la victoire.

Linus Ullmark a cédé quatre fois sur 36 lancers devant la cage des Sabres.

Columbus accueillera les Bruins de Boston, mardi.