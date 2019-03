Québec solidaire a menacé cette semaine d’établir un «barrage parlementaire» si le gouvernement caquiste n’instaurait pas rapidement certaines mesures environnementales, une «tactique d’enfant-roi» pour le jouteur Carl Vallée.

Mardi dernier, le parti de gauche a promis d’adopter des actions visant à «ralentir, voire stopper l’agenda parlementaire des caquistes» si, d’ici octobre 2020, on n’avait pas interdit tout projet pétrolier sur le territoire québécois et proposé un plan pour le climat approuvé par un expert indépendant.

«Ça me donne des impressions d’enfant-roi : ‘’Je n’ai pas ce que je veux, je vais bloquer le parlement’’, lance Carl Vallée, à La Joute Dimanche. Eille, t’as eu 16 % des votes de la population... La CAQ a eu un mandat fort et a eu le mandat de réduire l’écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada. Elle va devoir composer entre cet engagement phare et poser des gestes sur l’environnement qui sont simples et concrets sans tomber dans l’idéologie de Québec solidaire.»

Pour sa collègue Régine Laurent, de toute façon, les positions des deux partis sont irréconciliables.

«Ils ne seront jamais d’accord avec la CAQ, arrêtons de se conter des histoires. Peu importe ce que fera le gouvernement, ils ne seront pas d’accord. On l’a compris, ils veulent parler d’environnement pour se faire du capital politique. Ils ne peuvent pas être d’accord, même en 2020.»