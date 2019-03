Niqab et burqa dans les services publics: GND rabroue sa collègue Ruba Ghazal

Le coporte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a rabroué sa collègue députée Ruba Ghazal, qui s’est dite à l’aise de permettre à une téléphoniste de l’État de porter un voile intégral au travail.

Québec solidaire, qui a ouvert la porte cette fin de semaine au port du niqab et de la burqa dans les services publics, ne fera plus de commentaires à l’avenir sur les cas où une fonctionnaire pourrait ou non travailler le visage couvert.

«Ruba (Ghazal) ce matin a répondu à vos questions, elle n’aura pas dû faire du cas par cas et nous, on ne le fera pas, et on ne le fera plus», a lancé Gabriel Nadeau-Dubois dimanche, en marge du Conseil national de QS qui se tenait à Québec.

«Des femmes qui portent le niqab et qui veulent devenir rectrice de l’UQAM, ça n’existe pas, a renchéri le leader parlementaire solidaire. Nous ne faisons pas de politique dans les nuages, nous faisons de la politique au Québec en 2019 et au Québec, en 2019, il n’y a pas de femmes portant le niqab qui souhaitent aller vendre des bouteilles de vin à la SAQ!».

«Jeu politique»

Plus tôt en journée, la députée de Mercier s’est dite «à l’aise» avec la décision de son parti d’autoriser le visage couvert dans les services publics avec certaines restrictions. Interrogée sur le cas d’une téléphoniste travaillant pour l’État qui porte le voile intégral, Mme Ghazal a défendu le droit des femmes au travail. «Si ça lui permet de gagner sa vie, pourquoi pas. Moi, c’est ça qui est important, c’est que les femmes puissent avoir la totale liberté de gagner leur vie», a-t-elle insisté.

QS ne jouera plus à ce petit «jeu politique» de faire la liste des professions où le voile intégral est acceptable, a tranché le député de Gouin, qui n’a prononcé qu’une seule phrase durant son discours de clôture en référence à la laïcité de l’État.

Pourtant, les quelque 250 militants solidaires réunis au Cégep Limoilou ont débattu et adopté une nouvelle position identitaire durant la fin de semaine. Après l’avoir défendu pendant six ans, les membres de QS ont tourné le dos à Bouchard-Taylor et militeront désormais contre toute interdiction des signes religieux, incluant le voile intégral.

Déception

Mais cette ouverture au visage couvert dans les services publics ne fait pas l’unanimité chez les solidaires. Ancienne porte-parole de l’Union des forces progressistes, qui a vu naître QS, la militante Denise Veilleux n’appuie pas cette position.

«Je ne suis absolument pas d’accord avec ça. Moi je crois qu’on devrait donner et recevoir les services à visage découvert», a-t-elle précisé dimanche.

Si elle est plus nuancée sur la réception de services, puisqu’elle ne souhaite pas que des citoyens en soient privés, sur la prestation de services elle est catégorique. «Pour moi, c’est inadmissible», a confié Mme Veilleux, qui était également en faveur de la position Bouchard-Taylor sur les signes religieux.