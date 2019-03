Tinder commencera-t-il à vérifier la grandeur de ses usagers?

Les usagers de Tinder ne pourront bientôt plus mentir sur leur grandeur, selon une annonce faite par la populaire application de rencontre.

Vendredi dernier, Tinder a annoncé sur ses médias sociaux bientôt lancer le «Height Verification Badge [Badge de vérification de grandeur]».

Cette nouvelle fonction pousserait les usagers à entrer «leur vraie grandeur» avec une photo d’eux à côté d’un bâtiment commercial, ce qui permettrait à un algorithme de vérifier la véracité des informations et fournir un badge authentifiant le tout.

Dans un billet de blogue officiel, Tinder affirme avoir développé cette fonction il y a plusieurs années, mais précise n’avoir jamais voulu l’utiliser précédemment, espérant que les usagers seraient «honnêtes».

«Nous avons constaté que la plupart d’entre vous mesurant 5’10’’ sont en réalité des 5’6’’ [...] la manipulation doit cesser», a déclaré l’entreprise dans le même texte.

«Oh et en passant...seulement 14,5% de la population masculine mesure réellement 6 pieds et plus. Alors nous nous attendons à une énorme baisse parmi les 80% sur Tinder qui affirment mesurer plus 6 pieds», peut-on aussi lire.

Certains croient que l’annonce ne constitue qu’un poisson d’avril en avance, mais d'autres argumentent que le tout a été communiqué le 29 mars.

Grogne chez certains hommes

La situation n’a toutefois pas empêché plusieurs hommes utilisant l’application de monter au créneau et critiquer Tinder sur les médias sociaux.

«Je n’avais pas de matchs avant, mais maintenant, vous sabotez tout espoir que j’aurais pu avoir pour le futur. C’est dégueulasse et je ne suis pas d’accord», a affirmé un certain Matthew Hagg sur Twitter.

Dans la foulée de cette potentielle vérification de la grandeur, plusieurs internautes masculins visiblement amers ont demandé à Tinder d’ajouter une fonction semblable pour vérifier le poids des usagers féminins.