Cannabis: les non-fumeurs devront-ils «aller au parc pour être tranquilles»?

Un propriétaire qui voulait interdire à l’une de ses locataires de fumer du cannabis a essuyé un revers devant la Régie du logement, le 7 mars dernier. Madame prétendait que de fumer du pot était bénéfique pour son appétit et son sommeil. Elle a eu gain de cause.

À défaut de lui remettre une ordonnance, son médecin avait écrit un court billet mentionnant simplement que la femme affirmait d’elle-même retirer certains avantages liés à la consommation de cannabis.

Pour les propriétaires d’appartements, il s’agit d’une très mauvaise nouvelle, déplore Hans Brouillette, de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIC), en entrevue à LCN, en rappelant que la loi permet pourtant à ceux-ci d’interdire à leurs locataires de fumer du cannabis dans leur logement.

La récente décision de la Régie du logement, à moins d’être infirmée en appel, aura d’importantes répercussions, prévient M. Brouillette. «L’intention du gouvernement, quand la loi a été adoptée l’an dernier, c’est de permettre aux propriétaires de modifier leurs baux existants afin de s’assurer que le locataire ne puisse pas fumer du cannabis. Et là, on a une juge administrative de la Régie du logement qui dit ni plus ni moins: "moi, je ne vois pas la pertinence d’avoir un certificat médical, alors je permets à la locataire de fumer".»

S'improviser médecin

Dans cette histoire, le médecin en question, loin d’avoir prescrit la consommation de cannabis à des fins médicales à sa patiente, a même pris ses distances, souligne M. Brouillette. «Le médecin a été très habile en disant que la patiente dit que ça lui fait du bien. La juge administrative [Francine Jodoin] dit de son côté qu’il n’a pas contre-indiqué à l’effet qu’elle ne devrait pas consommer du cannabis. Elle interprète ça comme étant un oui, une approbation. Là, on va trop loin, on dépasse nettement les intentions du législateur», plaide-t-il, en se demandant si la juge n’est pas en train de s’improviser médecin.

La CORPIC a demandé récemment au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, de préciser la loi encadrant le cannabis. L’an dernier, en commission parlementaire, le certificat médical obligatoire pour avoir le droit de fumer du cannabis dans son logement avait été invoqué, rappelle M. Brouillette, qui juge nécessaire de clarifier certains aspects dans le projet de loi du Québec. «Voyez [M. le ministre] comment les dérapages sont rapides à se produire».

Les propriétaires sont bien conscients, souligne M. Brouillette, que des fumeurs et des non-fumeurs ainsi que des familles se côtoient dans des immeubles à logement. «On ne veut pas sentir des odeurs d’un produit ayant des effets psychotropes. On veut avoir un environnement sain. Est-ce que les non-fumeurs vont devoir quitter l’immeuble pour aller dans le parc où un autre endroit sans fumer pour être tranquilles, s’interroge-t-il.

«Le propriétaire est pris entre l’arbre et l’écorce. Si un fumeur obtient une permission de fumer du cannabis comme la juge Jodoin vient de le permettre et qu’on a des non-fumeurs qui disent qu’ils vont s’en aller s’il y a des odeurs qui persistent dans l’immeuble, que voulez-vous que le propriétaire fasse? Il ne vit même pas là. Dans ce dossier-ci, c’est un propriétaire immobilier qui veut s’assurer de l’harmonie dans son immeuble.

La décision de la Régie du logement devrait faire l’objet prochainement d’une révision. Entre-temps, la CORPIC continuera à se faire entendre auprès du gouvernement.