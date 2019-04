De l’espoir pour les parents d’adultes handicapés

La ministre de la Santé, Danielle McCann, promet de révéler, d’ici un mois, de quelle manière son gouvernement entend venir en aide aux parents d’adultes lourdement handicapés.

«C’est la première fois qu’on prend le taureau par les cornes et qu’on veut vraiment aider ces familles», a assuré la ministre, lundi matin, après une rencontre avec Marie-France Beaudry, la fondatrice de Parents pour toujours.

«On doit tout revoir rapidement et on va lui [Mme Beaudry] revenir avec une orientation probablement vers la fin avril ou le début mai», a ajouté Danielle McCann en visite à Gatineau.

En campagne électorale, la CAQ avait promis 22 millions de dollars destiné aux parents d’enfants mineurs lourdement handicapés.

Mais lors du dépôt du premier budget caquiste, ces parents n’avaient toutefois pas obtenu l’aide promise par Québec.

Les parents d’adultes lourdement handicapés, qui «ne veulent pas attendre jusqu’au prochain budget» en sauront donc plus sur le plan de la CAQ d’ici les prochaines semaines.

«On va savoir exactement à ce moment-là où on s’en va. C’est ce que j’ai demandé. Nos familles ne veulent plus être dans la brume et juste attendre que peut-être le gouvernement va nous sortir quelque chose», a confié Marie-France Beaudry, elle-même maman d’un adulte lourdement handicapé de 26 ans.

La fondatrice de Parents pour toujours a demandé à la ministre de la Santé de débloquer une aide temporaire d’urgence si l’élaboration et la mise en place d’un programme de soutien financier demandent trop de temps.

«Elle m’a garanti qu’une mesure qui va être annoncée. Il y a quelque chose qui s’en vient», a conclu Mme Beaudry à la suite de la rencontre avec la ministre McCann.

Les parents d’adultes lourdement handicapés demandent de recevoir autant d’argent qu’une famille d’accueil qui garde un enfant handicapé, soit près de 50 000 dollars, une somme non imposable.