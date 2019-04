Des images oubliées de John Lennon et Yoko Ono au lit refont surface

Des images oubliées ont refait surface dimanche soir aux Pays-Bas de John Lennon et de sa femme Yoko Ono filmées en 1969 dans le lit d'un hôtel amstellodamois où ils célébraient leur lune de miel en organisant un «bed-in».

Le couple avait passé une semaine sous les draps dans sa suite, recevant les journalistes nus dans le lit, au nom du pacifisme, créant un tapage médiatico-politique.

Des images de l'ancien Beatle et de sa nouvelle femme dans leur lit amstellodamois avaient à l'époque fait le tour du monde, mais la partie 2 d'un documentaire filmé par des journalistes néerlandais n'avait été diffusée qu'une seule fois, peu après le séjour du couple, avant de disparaître dans des archives.

Il s'agit de la deuxième partie, en couleur, d'un documentaire réalisé en 1969 sur les séjours de John Lennon et Yoko Ono à Amsterdam et à Vienne. On y voit le célèbre chanteur et son épouse allongés, prendre leur petit déjeuner et fumer des cigarettes en donnant des interviews.

Le film de 30 minutes a refait surface en marge du 50e anniversaire actuellement célébré du célèbre «bed-in» de John Lennon et Yoko Ono aux Pays-Bas. L'hôtel Hilton qui les avait reçus a organisé pendant dix jours des visites de la suite, attirant des milliers de fans.

La bobine de film avait failli être détruite lors d'un nettoyage des archives de la télévision publique néerlandaise KRO dans les années 1980. Elle a été sauvée in extremis par un employé de l'époque, Jan Hovers.

«Il y avait un carton avec écrit dessus en grandes lettres: ‘’Lune de miel de John Lennon, deuxième partie’’», raconte M. Hovers dans l'émission télévisée Nieuwsuur. Intrigué, il l'a ramené chez lui et rangé à la cave. Pensant qu'il s'agissait d'une copie, il ignorait être en possession d'images uniques.

«Il s'avère que j'avais un trésor historique chez moi pendant des décennies», s'est-il étonné.

«C'est bien lui», le «documentaire disparu», s'est réjouit Mark Lewisohn, historien des Beatles, interrogé par Nieuwsuur.

John et Yoko se sont mariés le 20 mars 1969 à Gibraltar. Plusieurs années de tapage médiatico-politique ont suivi, avec notamment les célèbres «bed-ins» organisés par le couple.

Figure légendaire des Beatles avec Paul McCartney, John Lennon a été abattu par un fan déséquilibré à New York en 1980.