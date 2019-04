Québec solidaire a considérablement changé son fusil d’épaule en matière de laïcité au cours du week-end, une nouvelle position qui «sied mieux» au parti de gauche, selon l’analyste politique Jonathan Trudeau.

Après avoir défendu le rapport Bouchard-Taylor pendant six ans, Québec solidaire militera dorénavant contre toute interdiction des signes religieux, a-t-il été entendu lors du Conseil national de la formation politique.

Habituellement peu porté à défendre les décisions solidaires, Jonathan Trudeau a pourtant salué, lundi, le travail de réflexion qu’a mené le parti au cours du week-end sur l’épineux dossier de la laïcité.

«Dans la vie, on a le droit d’évoluer, a-t-il souligné. [...] Je ne suis pas catastrophé du fait que Québec solidaire a changé sa position. Quand on regarde les valeurs que QS défend – et c’est leur droit le plus fondamental –, c’est en droite ligne avec ce qu’ils [les membres] pensent.»

Sa collègue Régine Laurent se montre pourtant abasourdie par le changement de cap, dénonçant que le parti soit passé d’une défense des intérêts collectifs au profit de la défense de l’individualisme et du multiculturalisme.

«Qu’est-ce qui s’est passé à Québec solidaire et à la Fédération des femmes du Québec, par exemple, qui étaient des mouvements de gauche qui défendaient les droits des femmes et qui étaient pour l’émancipation des femmes?», se questionne-t-elle, faisant référence au port du voile, déjà comparé à une «prison» par certains groupes de gauche.

«Ma chère Régine, ce n’est pas comme si le changement s’était effectué en fin de semaine, répond Jonathan Trudeau. Québec solidaire a décidé de changer l’heure six mois après tout le monde. Ça fait belle lurette qu’on a abandonné ces positions-là de militantisme pour l’émancipation de la femme. Maintenant, la mode, c’est l’ouverture tous azimuts.»