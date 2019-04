Les cicatrices de Turcot: ces citoyens qui subissent le mégachantier

Vivre à côté d’un chantier, c’est vivre avec de la poussière, du bruit excessif, du camionnage intensif et de la congestion automobile. Quand il s’agit de Turcot, ces irritants perdurent 24h/24 depuis des années. Le démantèlement tire peut-être à sa fin, mais le calvaire des résidents du secteur est loin d’être terminé.

Lorsque j’ai rencontré Alexandra Mitchell au coin des rues Saint-Patrick et de l’Église, où les dernières structures de l’ancien échangeur sont en cours de démantèlement, je me suis sentie dans un film western. Il y avait de la poussière partout dans l’air et dans la rue.

Je me suis mise à tousser après 10 minutes et Alexandra a vite pris une «puff» de son inhalateur. Depuis qu’elle a vécu à côté du chantier Turcot, la jeune femme de 27 ans explique avoir développé un problème d’asthme chronique.

Une dizaine d’autres citoyens m’ont raconté comment le démantèlement et la reconstruction de la plus grande infrastructure routière au Québec ont bouleversé leur vie.

Une complexité monstre

C’est très complexe de gérer un chantier monstre comme Turcot (qui englobe d’autres travaux tels que la reconstruction des échangeurs Angrignon, De La Vérendrye, Montréal-Ouest et les tronçons de l’A15, l’A20 et la 720).

Juste le choix d’étaler ce chantier sur des années n’a pas dû être facile: il y aurait eu l’option de tout fermer le secteur, de dynamiter l’ancien échangeur, et de finir le chantier en moins deux ans plutôt qu’en 10 ans, m’ont expliqué des experts.

Mais d’un point de vue économique, trop de commerces auraient fermé et trop de personnes auraient souffert de la congestion automobile. L’option retenue, soit celle d’un chantier actif 24 heures par jour, 7 jours sur 7, était la «moins pire».

Certaines opérations du chantier, dont le démantèlement par segment, impliquent que les seuils acceptables de bruit et de poussière dans l’air sont souvent dépassés et se répercutent à des kilomètres à la ronde. Par courriel, le ministère des Transports a admis qu’il est impossible d’éliminer toutes les nuisances, mais que beaucoup d’actions sont posées. Par exemple:

- Abattage de la poussière avec des canons à eau

- Installation de toiles acoustiques et de murs antibruit

- Ajout de silencieux sur les équipements bruyants

Pas suffisant

Le maire du Sud-Ouest, Benoît Dorais, admet que les mesures de mitigation pourraient être améliorées. «Je ne dis pas que le MTQ ne fait rien, mais clairement on pourrait faire plus», dit-il.

Les élus municipaux se font constamment interpeller par la population «On est souvent impuissants car ce projet dépasse notre juridiction et c’est très, très frustrant», ajoute Craig Sauvé, conseiller de ville du secteur Saint-Henri. Par exemple, il lui arrive de devoir faire des dizaines d’appels juste pour changer le cycle d’un feu de circulation.

Projet final décevant

Depuis des années, le maire Dorais décrit sur toutes les tribunes que la structure finale du nouvel échangeur enclavera davantage certains secteurs (dont Ville-Émard et Côte-Saint-Paul) en plus d’être peu adaptée au transport collectif et au transport actif.

Pour «compenser» ce manque de vision dont il accuse le MTQ, M. Dorais a présenté un plan d’aménagement de 50 millions $ l’an dernier qui vise à rendre les abords de Turcot plus sécuritaires, plus verts et plus connectés.

Que ce soit ce plan ou d’autres solutions, ce qui est certain, c’est qu’il faut investir du temps et de l’argent pour aider les citoyens pris avec Turcot à mieux vivre avec leurs cicatrices.

Alexandre Legault-Déry/AGENCE QMI

Alexandra Mitchell:

- Résidente temporaire de Saint-Henri

- A été en contact avec beaucoup de poussière

- Dit s’être mise à tousser et à vomir au bout d’un mois

- A développé de l’asthme chronique

- Doit avoir des inhalateurs en tout temps

- Inquiète des impacts à long terme sur sa santé

- Vit maintenant en dehors de l’île de Montréal

Manu Chataigner/AGENCE QMI

Jonathan Aspireault-Massé :

- Résident de Saint-Henri depuis 20 ans

- Subit la poussière et le bruit depuis 5 ans

- Père de deux filles qui font de l’asthme

- Il déplore l’effritement de la vie de quartier

- Se dit très affecté par la circulation de transit

- Les détours locaux rendent le quotidien invivable

- Songe à déménager même s’il aime sa maison

Alexandre Legault-Déry/AGENCE QMI

Shannon Franssen:

- Travaille depuis 8 ans pour l’organisme Solidarité Saint-Henri

- Milite pour une gestion plus humaine du chantier

- Dit que la qualité de l’air et les niveaux sonores sont inacceptables

- Le camionnage excessif nuit à la sécurité du quartier

- Affirme que le MTQ n’a jamais écouté les citoyens

- Estime que les élus municipaux ont baissé les bras

- Le «nouveau» Turcot va isoler encore plus certains secteurs selon elle

Le chantier Turcot en chiffres:

- Chantier actif 7 jours sur 7, 24 h sur 24

- A débuté en 2011 et doit finir avant 2021

- 97 % du démantèlement sera complété d’ici l’été

- Projet de près de 4 milliards $

- 300 000 véhicules empruntent l’échangeur chaque jour

- 145 km de voies à construire