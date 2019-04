L’analyste politique Thomas Mulcair n’a pas mâché ses mots pour exprimer son appréciation du message enregistré diffusé dimanche par le premier ministre François Legault au sujet de son projet de loi sur la laïcité.

«Je m’excuse pour le terme, il n’y en a pas d’autres qui viennent, mais c’était tellement poche!», a lancé d’emblée M. Mulcair.

L’ex-politicien admet qu’il s’attendait à un discours «bien ficelé» lorsqu’il a entendu parler d’un discours à la nation. Or, selon son point de vue, les Québécois ont eu droit à un message «amateur», «deux de pique» et à un premier ministre «figé».

«C’était une répétition des trois ou quatre lignes de jeudi dernier. Encore et encore. [...] Et je ne dis même pas le fond de ma pensée, ce serait encore plus dur», mentionne-t-il.

À l’inverse, l’analyste politique Stéphane Bédard a qualifié le message d’«efficace», rappelant que François Legault n’est pas le plus grand orateur de la province.

«M. Legault n’a pas cette capacité d’être enthousiaste lorsqu’il lit un texte écrit», a-t-il noté.

Même s’il avait employé un autre terme que «modéré» pour qualifier l’approche caquiste en matière de laïcité, Stéphane Bédard convient que le mot semble résonner auprès des Québécois.