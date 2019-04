Renvoyée en raison d’un «selfie», une enseignante poursuit la direction

Une enseignante d’une école secondaire de l’État de New York intente une poursuite de trois millions de dollars contre son ancien employeur, le district scolaire de South Country. Elle soutient qu’elle n’aurait pas dû perdre son emploi la semaine dernière en raison d’un égoportrait.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Lauren Miranda, 25 ans, a envoyé il y a plus de deux ans une photo d’elle seins nus à la personne qu’elle fréquentait. Or, celle-ci a circulé sur le web récemment. La jeune femme soutient qu’elle n’est pas responsable de la diffusion du cliché et qu’elle ne devrait pas être punie pour cette raison.

«Cette photo n’a jamais été publiée. Comment a-t-elle pu sortir est la question à un million de dollars, a affirmé Mme Miranda. Ma carrière est ruinée et ma réputation a été entachée.»

L’enseignante de mathématiques a raconté avoir envoyé la photo à un collègue par message texte à l’époque. Elle ignore comment un étudiant aurait pu en prendre possession.

Le district scolaire n’a pas commenté la poursuite. Mme Miranda a indiqué qu’elle annulerait les procédures si elle retrouvait son emploi, mais la direction n'a pas acquiescé à sa demande.