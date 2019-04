Spectacle «100% Fresher»: Adam Sandler de retour à Montréal en juin

Adam Sandler prend goût à Montréal. Venu passer quelques semaines en juin dernier pour le tournage de la comédie d’action «Murder Mystery», l’artiste sera de retour ce printemps.

Cette fois, par contre, ce n’est pas l’acteur, mais plutôt l’humoriste qui mettra les pieds dans la métropole. Il présentera son tout nouveau spectacle «100% Fresher» le 8 juin, au Centre Bell, lors de la prochaine édition de Just For Laughs.

Les billets seront disponibles à compter de vendredi à 10 heures, sur evenko.ca. Les moins chers se détailleront 49,75 $ chacun.

La dernière fois que le célèbre comique américain avait fait partie du volet montréalais du festival d’humour anglophone remontait à 1992, soit il y a 27 ans.

Le spectacle «100% Fresher» a été déposé sur Netflix à la fin du mois d’octobre 2018. De plus, un CD a été lancé le 22 mars.

Le film «Murder Mystery» doit prendre l’affiche en salle le 14 juin. Jennifer Aniston, Luke Evans et Gemma Arterton font aussi partie de la distribution.

Pour ce qui est de la programmation de Just For Laughs, du 10 au 28 juillet, les noms de Trevor Noah, Jim Jefferies, Bobby Lee, Michael McIntyre et Jimmy Car ont déjà été confirmés.