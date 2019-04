Toutes les représentations de «La folle odyssée de Jacques Cartier» annulées à Chambly

Le retour de «La folle odyssée de Jacques Cartier» à Chambly devra attendre. La nouvelle salle du Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture ne sera pas prête à temps pour accueillir l’équipe cet été.

Toutes les représentations de cette pièce de théâtre comique prévues du 28 juin au 24 août ont donc été annulées, ont annoncé Les Productions Capitaine de Chambly dans un communiqué émis lundi.

Il reste encore trop de travaux à effectuer et d’équipements techniques à aménager pour pouvoir espérer voir les comédiens Jeff Boudreault, Pierre-Alexandre Fortin, Richard Turcotte, Francis Vachon et Marc-François Blondin embarquer une fois de plus dans leur incroyable aventure.

Les responsables de la production s’affairent à trouver des solutions afin de redonner vie à cette œuvre offrant un mélange entre le théâtre et le spectacle d’humour, une création qui n’a pas été présentée depuis 2009.

Les gens qui se sont déjà procuré des billets doivent appeler au 1-888-443-3949 pour être remboursés.