Une infirmière congédiée pour avoir provoqué des césariennes d'urgence

Une infirmière de l’Hôpital de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a été congédiée à la suite d’une enquête interne ayant révélé qu’elle aurait administré à des patientes un médicament provoquant des césariennes d’urgence.

Le dossier a été confié à la Gendarmerie royale du Canada qui a ouvert une enquête.

Selon le Réseau de santé Horizon - dont fait partie l’Hôpital de Moncton -, l’infirmière, qui travaillait au département d’obstétrique, aurait donné le médicament appelé ocytocine «de façon inappropriée» à deux patientes.

Le médicament est potentiellement dangereux s’il est mal utilisé et a provoqué des césariennes d’urgence les deux cas.

«Lorsqu'elle est bien utilisée, l'ocytocine provoque des contractions de l'utérus et permet de déclencher le travail, d'accélérer la progression du travail et de faire cesser les saignements à la suite de l'accouchement», a expliqué le Réseau de santé Horizon sur internet, ajoutant que les deux patientes et leur famille ont été informées de la situation.

«Nous pouvons également confirmer que ces deux patientes et leurs nouveau-nés sont en santé et vont bien.»

Horizon dit regretter que cette situation se soit produite dans son hôpital et qu’elle est «de tout cœur avec les patientes, les familles et les membres du personnel touchées», ajoutant qu’elle collabore pleinement à l’enquête de la GRC et que l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a été avisée de la situation.