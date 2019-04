Accusés des meurtres de deux motards Rock Machine

Deux membres des Rock Machine ont été tués par balles après avoir été attirés sur un terrain boisé où était enterré de l'argent que leur devait un présumé trafiquant, à Vaudreuil-Dorion.

C'est la thèse que la Couronne a soumise au jury, mardi, dès l'ouverture du procès de Richard Hunt et de Mélanie Binette.

Hunt, 40 ans, de Les Cèdres, et Binette, 30 ans, de Côteau-du-Lac, sont accusés des meurtres prémédités des motards Joseph Fluet et Steven Lamarsh, qui ont été abattus le 1er décembre 2016.

Joseph Fluet / Courtoisie

Ils sont aussi inculpés d'avoir tenté d'assassiner Rachel Wickenheiser, une femme qui accompagnait les deux motards.

Me Hélène Langis a déclaré aux douze jurés que Hunt vendait des stupéfiants pour le compte de Fluet mais que leur relation d'affaires a rapidement dégénéré parce que l'accusé ne payait pas les recettes qu'il devait remettre au motard de 45 ans.

Le matin du 1er décembre 2016, Mélanie Binette aurait guidé les deux motards et une autre femme dans un boisé de Vaudreuil-Dorion sous prétexte d'y rejoindre Hunt, qui devait les rembourser après avoir déterré de l'argent enfoui à cet endroit.

Mais peu après leur arrivée, des coups de feu ont été tirés, présumément par Hunt, selon la poursuite.

«Ça, c'est un guet-apens, mesdames et messieurs», a indiqué Me Langis aux cinq femmes et sept hommes formant le jury.

Fluet et Lamarsh, 38 ans, sont morts tandis que Rachel Wickenheiser a été atteinte par au moins un projectile mais a survécu à ses blessures.

C'est d'ailleurs la survivante de cette tentative de meurtre qui sera la première personne appelée par la poursuite à la barre des témoins, mardi.

Le procès est présidé par le juge Eric Downs et se déroule au Centre de services judiciaires Gouin, voisin de la prison de Bordeaux, à Montréal.