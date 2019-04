Clip «The Kids»: Charlotte Cardin finaliste au prix Prism

Grâce au vidéoclip de sa chanson «The Kids», Charlotte Cardin est toujours en lice pour l’obtention du prix Prism. Elle fait partie des 10 finalistes pouvant espérer voir une de leurs œuvres décrocher l’honneur du meilleur clip canadien de l’année.

Disponible sur «Main Girl», le premier EP de Charlotte Cardin, «The Kids» a été magnifiquement illustrée en noir et blanc par Kristof Brandl. Chargée émotivement, la production vidéo jouit du talent de Francis La Haye, Mylène Mackay et Hubert Proulx. Elle raconte l’histoire d’un garçon qui doit composer avec des parents toxicomanes.

Parmi les autres œuvres canadiennes retenues, notons «Body Count», clip d’une chanson de Jessie Reyez qui en profite pour y tenir la vedette. En 2018, aux Juno Awards, cette dernière a coiffé la Québécoise au fil d’arrivée dans la catégorie récompensant la révélation de l’année.

De son côté, le cinéaste Kevan Funk est derrière le succès de deux des 10 titres cités, soit «Low» de la formation pop Belle Game et «Do You Need Me» du duo électronique québécois Blue Hawaii.

Le lauréat du prix Prism 2019 sera connu le 13 mai, lors d’un événement présenté au TIFF Bell Lightbox de Toronto. Une bourse de 15 000 $ lui sera attribuée.

Originalité, style, créativité, innovation et exécution efficace étaient les critères de sélection d’un jury composé

de plus de 120 professionnels canadiens de la musique, du cinéma et des arts médiatiques.

Les 10 finalistes

Belle Game – «Low»

Blue Hawaii – «Do You Need Me»

Cadence Weapon – «High Rise»

Charlotte Cardin – «The Kids»

Clairmont The Second – «Gheeze»

Classified – «Powerless»

Daniel Caesar avec H.E.R. – «Best Part, a Visual»

Harrison avec Ralph – «Your Girl»

Jessie Reyez – «Body Count»

Said The Whale a –«UnAmerican»