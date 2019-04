Deux arrestations pour trafic de stupéfiants à Saint-Adèle

Les policiers de la MRC des Pays-d’en-Hauts et l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord ont procédé à l’arrestation d’un homme et d’une femme en lien avec le trafic de stupéfiants.

Une perquisition, qui a eu lieu jeudi dernier à Saint-Adèle, a permis la saisie de plus de 90 comprimés de méthamphétamine, plus de 140 grammes de hachich, plus de 195 grammes de cannabis, des armes à feu ainsi que de l’argent.

Un homme de 37 ans a été arrêté et a comparu au Palais de justice de Saint-Jérôme pour faire face à des accusations de possession, trafic et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, bris de probation et bris d’ordonnance.

Une femme de 43 ans a également été arrêtée puis libérée sur promesse à comparaître. Elle comparaîtra ultérieurement au palais de justice de Saint-Jérôme et pourrait faire face à des accusations de possession, trafic et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic ainsi que bris de probation.

L’enquête a été amorcée à la suite d’informations provenant du public.